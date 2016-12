Publication: Friday, 23 December 2016. Categoria: Judicial

ORANJESTAD – Ayera mainta Hues a condena e homber M.B.(50) na 12 aña di prison, conforme exigencia di Fiscal, pa a mata su tanta (73) riba e anochi di 22 pa 23 di Maart 2017. E castigo a cay manera un baño di awa frieu pa M.B., kende ta para riba di no a mishi cu su tanta. Por a mira cu M.B. a baha cabez ora el a tende su castigo.

MATA SU TANTA CU TA HANDICAPPED

Algun siman pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Hues a mustra cu ariba e anochi di 22 pa 23 di Maart 2016, personal ambulance a pidi asistencia di Polis na Moko caminda nan a confronta problema pa drenta cas pa asistencia. E tanta (73) victima a wordo hiba hospital caminda el a fayece. E tabatin e banda di wowo drechi hopi hincha. Hues a bisa cu segun investigacion, e causa di morto lo ta hemoragia celebral. A constata tambe cu e victima tin hopi mancha blauw na su curpa. Tur esaki ta mustra manera cu ta un maltrato pisa a tuma lugar y pesey a detene M.B. Patologo a traha un raport y a haci un otro investigacion caminda e patologo ta mustra cu e victima a sufri fractura di ribchinan y tambe diferente mancha blauw na otro partinan di su curpa.

Hues a sigui bisa cu e manchanan aki, na opinion di patologo, no ta cuadra cu e bisa cu e victima lo a cay for di cama. E sospechoso lo a bisa cu victima lo a cay for di cama. Tambe e manchanan no ta mustra cu e victima lo a maltrata su mes manera e sospechoso ta pretende.

Investigacion ta mustra cu rato despues di a sufri e slanan aki, e victima a fayece.

Hues a puntra M.B. kico a sosode. El a splica cu e anochi ey e tabata traha riba auto den garashi. El a scucha un zonido duro den e caso pero no a worry. Despues di un rato el a bay mira na bentana y a mira su tanta benta abou. El a bay den cas y a bay purba lanta su tanta pero e tanta su curpa no tabata duna. Segun M.B., el a lanta su tanta y pone sinta den un stoel y el a bay lanta su tata kende a yama ambulance. M.B. a sigui bisa cu ora el a cende luz, el a mira cu e tanta su cara tabata hopi hincha. El a bisa e personal di ambulance cu e tanta lo a cay for di cama. Despues Polis a detene.

Hues a mustra cu segun investigacion, e tanta tabatin marcanan blauw di maltrato y si M.B. por splica con esakinan a sosode. Segun M.B. nunca el a mishi cu su tanta. Hues a bisa cu e tata di M.B. a bisa cu e sospechoso a bebe hopi e dia ey y cu M.B. ta un alcoholico. M.B. tabata hari y a bisa cu ta su tata a bebe hopi. Hues a mustra cu e tata a bisa cu e tanta, su ruman muher, tabata for di conocimento y sinta den un stoel. E tata a bisa cu M.B. lo a rabia y a kibra un mesa. Segun M.B. el a reacciona asina despues cu e tanta a wordo hiba.

Hues a mustra cu e ruman muher di M.B. tambe a bisa cu M.B. tabata bebi. Tambe el a bisa cu ora M.B. ta bebi, e ta rabia lihe. Hues a bisa cu e tata di M.B. tambe a bisa esey. Segun M.B. e por ta asina. Pa loke ta e manchanan blauw, segun M.B. e ta kere cu e tanta lo a dal su curpa. El a bisa cu nunca el a mishi cu su tanta y e no a mira su tata dal su tanta.

EXIGENCIA DI FISCAL

Fiscal a mustra cu patologo a conclui cu e causa di tur e manchanan blauw ta maltrato constante y no door di a cay of cu e victima a dal su curpa. A constata cu e paramento di sanger den cabez, a sosode rato promer cu e victima a fayece. Esey ta mustra cu no por bisa cu e slanan tin oranan bieu.

Fiscal a sigui bisa cu e dokter di Promer Auxilio na hospital ta bisa cu e manchanan blauw rond di e curpa ta bieu. A puntra NFI si por determina esaki y a splica cu no por pasobra cada curpa ta diferente. Tur esaki ta mustra cu tur e slanan rond di e cara a sosode rato promer cu e victima a fayece. E dokter na hospital no ta un experto manera e patologo. Rato promer di a fayece e manchanan blauw a bin.

Na opinion di Fiscal, ta solamente e tata y M.B. tabata na e cas. Investigacion ta mustra M.B. ta e culpable. M.B. ta un alcoholic pero e mes no ta reconoce esey. Segun e tata, M.B. tabata pata pata burachi y tambe un otro persona a bisa esaki di M.B.

Fiscal a bisa cu e ta haya cu M.B. a haci su mes culpable di un di e delitonan mas serio esta mata su mesun tanta den seno familiar y no ta reconoce cu e ta culpable. Fiscal a remarca cu e sospechoso M.B. no ta ni mustra cu ta duele cu su tanta a fayece. Na opinion di Fiscal, e pregunta grandi ta pakico e tanta a wordo mata. Kico a pasa den cabez di M.B. cu el a mata su tanta. El a mustra cu no por haya contesta pa e preguntanan pasobra M.B. no kier bisa nada.

Fiscal a exigi 12 aña di prison kitando e tempo cu M.B. ta sera den KIA.

CASTIGO

Ayera mainta Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu M.B. a mata su tanta. Hues a mustra cu e prueba ta sali for hecho cu e victima a muri door di slanan cu el a sufri rato promer cu el a muri. Na opinion di Hues, M.B. tabata e ultimo cu tabata lanta y tabata na cas. No tin otro cu ta M.B. ta culpable. Hues a sigui bisa cu e victima di 73 aña, M.B. a dal’e diferente biaha cu forza na cabez.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu M.B. a maltrata su tanta anciana di 73 aña cu no por papia. E maltrato a causa hemoragia cerebral. E victima no por a haci nada y M.B. a kita bida di un persona. Mata ta un delito hopi serio y ta crea sentido di inseguridad den comunidad.

Hues a sigui bisa cu e ta tene cuenta cu ta promer biaha cu M.B. a cay sera. Na opinion di Hues, M.B. ta desmenti y no ta arepenti di loke a haci y no ta mira su responsabilidad.

Hues a confirma e exigencia di Fiscal y a condena M.B. na 12 aña di prison. E castigo aki, tres dia promer cu Pasco a cay manera un baño di awa frieu pa M.B. El a keda sinta cabez abao pa un rato. Su abogado mr. Illes a bay papia cun’e y despues el a wordo hiba.