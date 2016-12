Publication: Saturday, 24 December 2016. Categoria: Judicial

Abogado mr. Illes

ORANJESTAD – Abogado mr. Illes no ta comparti punto di bista di Hues den e sentencia y pesey a dicidi di apela.

SOSPECHOSO CULPABEL

Manera DIARIO a publica, diahuebs mainta Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu M.B. a mata su tanta. Hues a mustra cu e prueba ta sali for hecho cu e victima a muri door di slanan cu el a sufri rato promer cu el a muri. Na opinion di Hues, M.B. tabata e ultimo cu tabata lanta y tabata na cas. No tin otro cu ta M.B. ta culpable. Hues a sigui bisa cu e victima di 73 aña, M.B. a dal’e diferente biaha cu forza na cabez.

Hues a confirma e exigencia di Fiscal di 12 aña di prison.

APELA SENTENCIA

DIARIO a topa abogado mr. Illes ta firmando e documento di apelacion den edificio di Corte. Den combersacion cu e abogado, el a duna di conoce cu el a bisa su cliente cu e ta apela di biaha. Por a compronde cu e abogado no ta comparti e punto di bista di Hues y tampoco di Fiscal cu ta M.B. a mata e tanta. E abogado ta haya cu e raport di Instituto Forence di Hulanda y e raport di patologo ta mustra otro cu loke Fiscal y Hues ta bisa. Durante tratamento di e caso, mr. Illes a reacciona riba e ponencia di Fiscal cu ta M.B. a maltrata e tanta. E abogado ta di opinion cu for di e raportnan por compronde cu e slanan no ta recien sino basta tempo caba. E ta kere cu ta manera su cliente a bisa cu e tanta lo a cay for di cama ariba su cara.

Lo bira interesante ora cu e caso aki bay Corte Superior, caminda tres Hues (Hof) lo bay evalua e caso completamente. Sigur lo por spera un debate entre abogado y Procurador General riba e interpretacion di e raport.

DIARIO lo keda pendiente pa otro aña ora e caso aki bin dilanti y informa nos lectornan.