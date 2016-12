Publication: Saturday, 31 December 2016. Categoria: General

Minister Paul Croes:

ORANJESTAD(AAN): Minister Paul Croes a splica cu den e acuerdo cu a firma cu e refineria, ta pone hopi claro. Trabao lo tin pa 80% local, 20% di afo, ta personanan cu lo por tin cierto funcionnan, si no tin personanan local cu no por haci esakinan. Ya caba ta premira cu den algun funcion no tin e personanan di Aruba pa haci’e, pero via di e Citgodesk tabata tin mas di 1500 registracion di personanan cu ta interesa pa traha den e refineria.

Lo haci un assessment for di e database aki pa ofrece Citgo tambe e funcionnan local, personanan local cu por haci cierto funcionnan. Una bes cu e proceso aki ta prepara, Citgo lo haci su escogencia for di esunnan local prome cu esunnan internacional. Ta enfasis cu Gobierno di Aruba ta keda continuamente riba dje.

Update:

Tin hopi hende, hasta profesionalnan cu den exterior a bay for di Aruba, kier bolbe back. Esey ta algo sumamente importante pa nos yiunan di tera. Cu nan por bolbe back nan pais y traha den refineria. Ta esfuersonan di hopi hende cu a trata pa tin un reapertura di e refineria. No por keda sin menciona minister Mike de Meza cu a haci un esfuerso enorme. El a keda kere den e reapertura di e refineria na Aruba.

Bao di liderasgo di Prome Minister, hunto cu awe, minister Richard Arends, henter e proceso a worde guia, hunto cu profesionalnan local, profesionalnan tambe di Citgo, pa por garantisa cu mañan, na momento cu tin un reapertura, e beneficio di e refineria aki ta bay pa nos localnan, contratistanan local, trahadonan local y poco poco ta bay mira e cantidad di personanan cu mester worde tuma.

Tin un cantidad di personanan hopi interesa pa traha. No ta tur ta ekipa of tin e capacidad pa traha den e refineria, pero tin un cantidad cu si por y ta personanan cu ta presenta tambe na Citgo pa asina nan por haci escogencia for di e grupo aki, segun Minister Paul Croes.