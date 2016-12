Publication: Wednesday, 28 December 2016. Categoria: Policial

ORANJESTAD(AAN)– Pueblo ta descansa mientras cu nos cuerpo Policial ta traha. Asina a cuminza e relato cu Tera Group cu ta haci publicidad pa Cuerpo policial, a cuminza nan relato tocante trabaonan di Visibility Team di Polis durante 2 siman.

Sin tuma cuenta di criticanan negativo cu por tin Visibilty Team di cuerpo Policial ta sigui patruya nos cayanan pa asina e comunidad por move trankil. Durante e simannan di december 5 te cu december 18, Visibilty Team a cubri basta area den Playa, mas unda sa surgi problemanan. E resultado di esaki ta menos incidentenan.

E prome dia di vigilancia, dia 5 di december cosnan tabata basta trankil, pero asina mes e team a prepara pa yegada di e barco crucero “Oosterdam” cu mas o menos 2000 turista abordo. E team visibel a parkeer na maingate di Aruba Ports Authority (APA) tambe a cana rond den vecindario di e mercadonan chikito banda di Cafe de Paddock.

Riba dia 6 di december, durante control a drenta noticia cu nan a caba di atraca na Bon Bon Foodmarkt. Mesora e team a dirigi su mes cu un patruya di Oranjestad y Chef di Distrito di Noord. Pa mas o menos 11:20 e Chef di Distrito di Noord a mira e sospechoso y un persecucion a cuminsa na pia

Visibility Team a wordo pidi pa bay na unda antes tabata Hotel Central pa re-enforsa e team. E sospechoso a wordo señala cu petchi preto, camisa shinishi/preto y carson largo preto. Ora cu e team a drenta e edificio unda a señal’e y nan a haya e sospechoso y mesora a deten’e. E team a dicidi di sigui wak rond den e edificio pa mira si por a haya articulonan horta sin por a haya nada.

December 7, e surveillance a sigui rond di waf, mercadonan chikito, centro di ciudad y Nikky Beach. Mas o menos 3:30 a topa cu choller “L” banda di Hotel Central. E persona aki a dicidi di molestia algun chauffeur. El a wordo hala for di e sitio mesora.

Pero “L” no a caba eynan y un rato despues durante control banda di Royal Plaza ta bolbe topa cune net ora e tabata molesta turistanan canando ey banda. E biaha aki nan a dicidi di mand’e direccion aeropuerto.

E siguiente dia Visibility Team a move pa entrada principal number 3 di APA pa segura cu e 4200 pasaheronan di Carnival Vista pa asina ta sigur cu nan no ta wordo molestia. Mirando cu tur cos tabata bayendo trankil e team a dicidi di bay bek nan oficina den Playa controlando e ruta. Nan a patruya na entrada di waf, Royal Plaza, Renaissance Mall, Nikky Beach, centro di Playa y vecindario, mercadonan chikito, standplaats di Arubus y vecindario.

Dia 9 di decemebr e team ta haya nan mes cu un caso poco straño unda un persona y su amiga a bisa: “Ami y mi amiga tabata caminda pa e “Christmas Fair” na Plaza Padu. Mas o menos banda di Chaos Cafe un persona no conoci a bula den mi baki di pick-up. Esaki a haci cu mi a spanta y core drenta e parkeo di Renaissance. E individuo aki a habri e bentana patras di mi pick-up y a bula dilanti entre mi amiga cu mi. El a pusha’mi y ami a habri e porta, gara mi telefon y cartera ademas mi yabi di auto. Despues mi a bula for di e auto. Mi a yuda mi amiga sali for di e auto. Mesora e meneer aki a bay cu e pick-up y ami a purba core su tras sin logra pasobra cu e la bay cu velocidad halto. Despues mi a yama polis.” E meneer di e pick-up a acudi na Santa Cruz pa haci un declaracion oficial di e sucedido.

Riba dia 10 di december Visibility Team a tene control na pia en conexion cu yegada di MSC Divina cu un total di 4200 pasahero. E control a tuma lugar na entrada principal number 3 di APA. Fuera di esey a controla e mercadonan chikito y vecindario.