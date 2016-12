Publication: Thursday, 29 December 2016. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Un proceso largo di destaho publico a tuma luga, na nivel local y internacional, pa yega na un compania di construccion cu lo maneha henter rehabilitacion di e refineria di Aruba. E suma total ta secreto, pero ta papiando di un suma cu por surpasa 9 cifra. Mirando e embergadura, a opta pa forma un consorcio di companianan pa hunto participa. CITGO a firma awe cu e compania ganado durante un ceremonia cortico na Ritz Carlton Hotel, den presencia di Gobierno di Aruba.

E proceso a start cu mas di 10 compania cu a mustra interes pa participa. Nan tur a cuminsa na cumpli cu e rekisitonan cu a aparece den e proposicion publico presenta pa CITGO Aruba Refinery. Na final a keda 2 grupo so den e competencia y CITGO a opta pa e grupo encabesa pa e compania Frances TECNIP. Mester menciona cu e consorcio ta consisti di e compania Venezolano Y&V, e compania Tecnoconsult y Tecnip.

Specialmente pa e firmamento awe tabata presente Marcos Perez di Y&V y Jesus Diaz di Tecnoconsult. Nan tabata hunto cu nan abogado local, mr. Glendeline “Lalo” Croes, cu a asesora nan riba tur procedura legal.

Y&V Group ta un “General Contractor” funda na 1985 cu oficinanan na Canada, Colombia, Mexico, Merca, Venezuela y na Europa unda nan a gana masha hopi experencia den e industria petrolero. Ey nan a traha cu Canadian Natural Resources Ltd., Ecopetrol SA y Petroleos Mexicanos. Nan ta ofrece trabounan di ingeneria, construccion y ta percura pa realisa proyectonan grandi. Cu mas di 1500 empleado, e compania ta ehecuta proyectonan for di inicio, na momento di prepara plannan di desaroyo, te na ehecucion final na momento di completa e trabou.

Y&V Group, kende ta den e consorcio cu a gana e destaho pa rehabilita e refineria di Aruba, na fin di september a caba di gana un destaho di PDVSA pa explora como 200 pos di petroleo den e “Orinoco Belt”. Nan mes lo financia e proyecto y den esey a subcontrata e compania Baker Hughes di Merca. Venezuela tin e reservanan di petrolero mas grandi di mundo y ta den proceso pa explora su posnan, dor di redobla su plan di $3.2 biyon pa añadi 250.000 bari di petroleo pa dia, den e siguiente 30 lunanan, den un di e proyectonan di exploracion di mas grandi na mundo. E formula nobo aki ta spaar Venezuela e financiamento inicial di e proyecto di exploracion y ta duna e exploradornan mas independencia den ehecucion di e proyecto. Aunke Y&Y Group a yega di ehecuta hopi proyecto den e ultimo 30 añanan, specialmente cu PDVSA, nan a bisa cu e ultimo contract aki di exploracion di 200 pos den e “Orinoco Belt” ta e proyecto mas grandi cu nan lo ehecuta.

Aki na Aruba awor e proceso di ehecucion lo start, ora cu e consorcio di companianan di construccion internacional lo cera contract cu companianan di construccion local den cuadro di subcontrata nan pa trabaonan mas chikito.