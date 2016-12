Publication: Saturday, 31 December 2016. Categoria: General

Veterinario Pieter Barendsen:

ORANJESTAD(AAN): Dr. Pieter Barendsen ta Veterinario y a splica nos riba e malesa Distemper. Hopi hende ta enfoca riba cacho, cu particularmente e malesa aki ta mortal. E ta splica cu por a mira varios brote, pero awor aki te asina leu, no tin Distemper na Aruba. Pero na Corsou si. Na Corsou a haya casonan, na Merca tambe a haya varios caso, pero na Aruba te awor aki e ta rustig.

Tin cu wak nos fronteranan cu no ta importa cacho cu Distemper. Pero si ta haci esey, en principio, mester wak esaki. Na tur momento ta conseha tur hende pa vacuna e cachonan. Contra Distemper tin un vacuna hopi bon y fuerte y si duna e cacho su vacunanan anualmente, tambe pa Puppies, for di 6 siman di edad. Ta bal la pena pa bay dokter di bestia pa haci su prome vacuna preventivo.

Importacion:

Dr. Barendsen a splica cu por a mira varios brote, pero tin varios aña cu no ta mira casonan di Distemper. E fuente mas logico ta importacion. Tin cachonan cu ta sobrevivi Distemper, pero e ta un excepcion. En principio por ta cargador di e virus, pero pa varios aña no por a mira un outbreak di Distemper cu e virus no tey presente di tal manera cu por ehempel Parvo Virus. Parvo Virus ta un otro virus cu tambe e veterinario ta hala atencion cu ora awa yobe hopi, por mira mas caso di parvo Virus, specialmente cerca puppies. Esey ta un diarea cu sacamento cu kram cu sanger. 30% di casonan por ta mortal. E ta menos mortal cu Distemper, pero no ta scapa nan lihe lihe.

Con ta constata:

Distemper tin sintomanan hopi cla. E sintomanan ta un diarea cu ta pasa. Despues nan ta haya un verkoud pisa. Nan wowo ta tapa, nanishi tapa y tin infeccion di pulmon. Nan ta tosa, keintura halto. E compleho di sintomanan ta duna hopi indicacion caba cu ta Distemper. E no ta 100% sigur ainda. Di experiencia ora cu mira mas y mas caso drenta, ta wak nan mes enfrenta cu un brote di Distemper. Esey den experiencia di Barendse a bay asina. Tin test, pero en principio no ta necesario pa haci e test. E tin cu worde ordena specialmente. No tin’e cla pa uza, pasobra durante varios añanan no ta worde uza.