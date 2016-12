Publication: Saturday, 24 December 2016. Categoria: Policial

ORANJESTAD(AAN): Cera dump merdia riba un diabierna 23 di december ta algo cu a cay den hopi mal tera. El a causa un confrontacion di palabranan fuerte entre cierto trahador y esnan cu a bin tira sushi na Dump. Ciudadanonan cu a yega Dump no por a kere cu nan wowo cu diabierna merdia 12or riba un 23 di December Dump ta dal cera. Unda cu bo tabata core ta mira hendenan pafo di cura trahando duro haciendo e limpieza necesario‎ pa Pasco nan cas por ta limpi paden y pafo.

Diabierna esnan cu a yega Dump mainta a logra deshaci di nan sushi cual mayoria ta yerba, aparatonan bieu cu tabata den cura etc. Merdia cos a bay for di man ora cu porta di Dump a cera. Polis a bay na prome instante pasobra e trafico a pega basta pisa na entrada cu e porta sera. Ora cos a calma un rato no a dura masha cu problema a bolbe lanta cabez.

Trahadornan cu tabata celebrando paden ta dal nan drinks y hunto celebra nan fiesta di Pasco, a sali pa atende cu e situacion cu no tabata facil pa e seguridad na porta. Tabata tin di palabranan pisa cu a cay unda hasta ofensanan cu tabata practicamente tabata na rand di un agresion. E trahadornan cu a discuti a splica cu nan no a dicidi di cera Dump.

Ta e director actual a manda un notificacion cu Dump ta cera dia 23 di december diabierna pa 12or di merdia. Trahadornan na Dump ta sinti cu nan tambe mag di celebra. Esey nan por tin razon pero si e director a dicidi di cera Dump 12or riba 23 di december ta un decision hopi mal tuma. Cu un actuacion asina di un director claramente ta habri caminda pa hendenan bay tira nan sushi den mondi.

Locual tampoco ta corecto. Hendenan cu a tuma nan dia pa haci limpieza prome cu aña caba a rabia hopi. Nan tin razon tambe den cierto forma. Cera Dump 12or di merdia riba 24 di december ta aceptable y esaki sigur ningun hende lo a keda riba dje.

A mira con algun hende a cuminsa dump nan cosnan for di pickup net otro banda di Dump. E trahadornan a core bin graba cu nan telefon loke e ciudadanonan disgusta tabata haci. Dimes ora cos a cuminsa bay for di man, a core yama Polis un biaha mas. Dos unidad a yega mesora ora cos a cuminsa escala.

E trahadornan a bin cu un carta cu nan a haya di nan director. E trahadornan a bisa cu e notificacion di e horario di cera a wordo publica den media y a pasa na Television. Asina mes tin hende eynan a bisa cu ningun caminda nan a mire. Finalmente e trahadornan a duna toch un bon noticia. E noticia tabata cu dia 24 di december nan lo habri di 8or te cu merdia.

Esnan cu tabata yega Dump a wordo notifica pa e security. Con cu bay bin un miembro di seguridad tabata trata cu tur trankilidad di notifica esnan cu tabata yega y splica te caminda cu por pa bolbe diasabra bispo di Pasco mainta.

Despues di presencia di Polis y splicacion, e trahadornan cu a sali atende cu e situacion a bay paden y sigui celebra nan fiesta di fin di aña entre colega. Eynan por mira cu e presencia di un Dump tabata necesario durante fin di aña. Spera cu esnan cu a bin cu un sushi y bay bek sin subi Dump, bolbe diasabra mainta 8or y asina probecha pa usa e area oficial pa deshaci di nan desperdicio.

Otro biaha ta na su lugar pa e director na Serlimar tuma un decision diferente y evita di hinca e empleadonan riba Dump den un bista malo y den confrontacion cu e ciudadanonan cu ta bin pa tira sushi.