Publication: Saturday, 31 December 2016. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Tin hopi awasero y saponan a lanta cabes hopi. Veterinario dr. Peter Barendse, tabata tin mas caso di sapo, compara cu temporada seco.

Sapo tin veneno y si cacho ta morde un sapo of lembe, e ta haya e veneno na su boca.

E veneno ta cuminsa traha casi mesora! E ta asina fuerte cu e por mata un cacho di 40 kilo den 15 minuut, pues e por bay hopi lihe.

Si bo wak e cacho cu e sapo, pero kizas bo no wak esey y bo wak un temblamento hopi fuerte y no por para riba su pia, hopi baba na su boca, haya kramp di biaha, e por saca. Tur eseynan ta sintomanan fuerte cu no por mis. No ta sintomanan leve, sino hopi fuerte. Si bo wak esey, prome cu yama dokter di bestia, ta laba su boca. Esey por scapa e cacho. Esey ta e medida di mas importante pa tuma. Si bo wak sintomanan asina, laba su boca pa kita tur e veneno mas lihe posibel. Despues ta yama dokter di bestia pa haya conseho of bay pa emergencia.

Tin un number di emergencia cu ta 593-0603. Otro veterinarionan tambe tin nan number di emergencia pa trata nan clientenan den cualkier ora, segun dr. Barendse.