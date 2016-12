Publication: Tuesday, 27 December 2016. Categoria: General

Drs. Judelca Briceño:

ORANJESTAD (AAN): Nos a combersa cu drs. Judelca Briceño, kende ta e sociaal economisch medewerker di Departamento di Labor y el a conta con 2016 a bay. Tabata tin algun proyecto di cual el a conta cu pa aña 2016 tabata tin diferente proyecto cu a encamina. Un di nan ta cu a revisa e Codigo Civil. Manera cu sa, ta bay bin un ley nobo pa esaki. Codigo Civil ta bay wordo revisa. Esey ta un trabao importante y grandi ta bezig cun’e y pa 2017 e lo sigui tambe.

Tambe loke cu a traha riba dje e aña aki, ta diferente proyecto pa hoben, pa stimula nan pa subi mercado laboral, of pa haci un estudio of pa duna nan un di dos chens pa estudio of e tereno laboral.

Tin cu bisa cu na 2017 ta bay sigui cu e proyecto aki caminda cu ta bay traha conhuntamente cu Departamento di Enseñansa riba bunita proyectonan cu ta bay trata hendenan tambe den bijstand, pero tambe hobennan, pushouts y dropouts cu pa un of otro motibo no a sigui nan scol, ta bay haya un di dos chens. Ta bay cuminsa cu un pilot na 2017 riba e tereno aki. Tambe ta druk bezig na e departamento aki cu e ARBO Wetgeving. Tambe un proyecto grandi cu ta bezig cun’e pa introduci e parti di proteccion di siguridad, salud di e trahado riba e workfloor, esta tereno di trabao. Tambe a traha riba ley di e genderbeleid.

A traha un maneho pa trata hende muhe y hende homber igual riba mercado laboral. Ta wak toch cu tin biaha diferencia. E ta algo mundial cu ta bezig cun’e, caminda cu ta wak hopi biaha cu e hende muhe riba tereno laboral toch pa loke ta pago, toch ta cay un tiki atras. Akinan menos cu otro paisnan, pero ta mira e fenomeno akinan tambe.

Ta trahando hunto cu ministerionan, pa revisa maneho tocante admision di stranheronan riba nos mercado laboral. Esey tambe ta trahando den un team multidisciplinario caminda cu ta revisando y regulando e admision di hendenan imigrante pa nos mercado laboral. Ta diferente proyecto. Tambe e handhaving belied ta trahando riba dje. Ta maneho pa loke ta inspeccionnan cu ta bay wordo haci, E aña aki tin un hefe nobo pa loke ta inspeccion di labor. Ta trahando tambe riba e parti riba e handhavingsbeleid pa asina bay controla cu mas efectivo y tambe por duna e inspector e instrumentonan pa duna boet manera ora e constata cu no ta bon riba mercado laboral of ta conta nos leynan. Eseynan ta proyectonan cu ta bezig cune.