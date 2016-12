Publication: Tuesday, 27 December 2016. Categoria: Politica

ORANJESTAD (AAN): Keto bay tin un grupo di crimen organiza ta purbando Aruba como nan salida pa exterior cu droga. Kizas pa algun mil dollar tin hende zwak cu ta expone nan mes den un risico grandi cu husticia.

Hopi ta keda deteni sea na Aruba of na Merca mes. Den e caso aki e muher N. Martijn tambe a keda deteni pa personal di Douane Recherche.

Esaki a sosode na airport. E tabata tin intencion di subi West Jet cu destino Canada. Despues cu a yam’e varios biaha pa presenta na gate, el a bira target tambe. Ya caba tur hende a subi, pero e muher N. Martijn a somenta pa un rato. E lo sinti e cayente. E tabata un caminda ta come of bebe algo prome cu subi avion den sala di salida. Na dado momento ora Douane Recherche a bay atende cune a mira cu su movecion tabata sospechoso. A bay atend’e un poco mas leu y a bin resulta cu e tabata tur fura na droga. A mustr’e riba su derechonan y bay over na detencion.

E mester duna cuenta awor na autoridad.

Esaki ta un victima di un grupo di crimen organiza cu Douane Recherche y Team di Narcotica tin wowo ariba . Pabien na Douane Recherche cu nan tremendo trabou na fronteranan pa asina kita tur esnan den baho mundo for di caminda. Poco dia pasa asina mes uno Arubiano a logra skip pasa y yega Merca. Eynan a pone man riba dje.

Awendia aunke tin un control di Imigracion y Douane americano como pre clearance na Aruba, toch na yegada sa tin un cantidad di Douane y Imigracion americano para den rij na gate. Nan ta tira spot chek riba tur esnan cu yega Merca. Algo cu adelanta e piloto ta menciona tambe net prome cu e avion yega na gate. Ta pidi tur pasahero den avion pa tene nan pasapoort na man pasobra tin extra control na salida di e avion aunke a pasa pre-clearance na Aruba. Ta spera cu ora Narcotica gara e cabeznan na Aruba, nos tende mesora ta kende esun na cabez di e grupo organiza aki ta.