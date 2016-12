Publication: Wednesday, 28 December 2016. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): For di tempran containernan cu clapchi a bay na puntonan di benta. Mescos cu otro departamentonan envolvi, DOW tabata tey presente pa monitor esaki.

Nos a combersa cu Rubin Ponson, kende ta experto den explosivo di DOW, pasobra ya pa 3’or di mainta nan tabata riba Wela. Prome dia ta un dia importante pa loke ta importacion, benta, movecion, etc. pa loke ta clapchi pa fin di aña.

El a splica cu a cuminsa for di tempran. Tur container a keda cla pa sali y asina cuminsa hiba nan nan destino cu nan puntonan di benta cu desde awe, dia 27 ta bay cuminsa cu bendemento di clapchi.

Manera cu solo sali, nan por cuminsa bende. Awor aki, ta cuminsa cu transporte di e containernan y lo bay dura un rato prome habri esaki nan, set up e lugarnan y ta den oranan di merdia pa atardi e prome lugarnan por cuminsa habri pa bende caba.

E hendenan sigur kier haya nan clapchinan tempran. Ta mas of menos 45 pa 50 container cu mester a sali, pues tur hende lo kier haya nan clapchi prome pa asina cuminsa prepara tempran y uza e dia di awe caba pa benta.

Control

Tur preparacion a bay bon. A caba na tempo cu tur e controlnan y tur container tabata para cla pa yega haak y sali bay cu nan.

Durante control no a haya nada particular. Segun Ponson tabata tin hopi container pa controla y e controlnan lo bay sigui si durante e dianan di benta pa wak ainda por tin, si tin algo, si por haya algo ainda cu no por a mira durante controlnan. Pero por lo general e controlnan a bay bon, el a bisa.

Importante pa tene cuenta

Ponson a comenta cu ta yegando mas of menos entre 75 y 80 punto di benta. Semper entre e dianan 27 y 28 lo bay wak en berdad tur e lugarnan aki a logra habri pasobra tin di nan no ta logra debi na cualkier rekisito cu nan no por cumpli y no por logra habri. Ta un cantidad averahe cu tin tur aña, Ponson a bisa.

Te awor aki e lugarnan ta cooperando bon. Awor aki si ta bay den un otro fase di control, cual ta controla e puntonan di benta mes, cual lo bay tuma luga den e dianan aki cu diferente departamento. Eynan atrobe lo por wak si en berdad e lugarnan aki ta cumpli cu tur e rekisitonan.

Pa loke ta control, tin un unidad cu ta core rond cu diferente departamento hunto, pero tambe cada departamento tin su hendenan riba caminda pa controla cada un di e puntonan di benta.