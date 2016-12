Publication: Friday, 30 December 2016. Categoria: General

Tanto awe y mañan…

ORANJESTAD (AAN): Durante dianan di fiesta cu tabata tras di lomba, referiendo na Pasco, por a mira cu no tabata facil pa personal di dump handle cu cierto situacionnan cu a presenta, pa motibo cu dump a cera un tiki tempran. Michael Rasmijn, manager encarga cu maneho di dump, a splica riba esaki y tambe a bisa kico ta spera kico ta spera pa aña nobo.

Ta asina cu esaki ta un asunto cu ta custuma cun’e tur aña. Loke por a bay un tiki robes e biaha aki ta cu e informacion ta cera 23 merdia, no a yega na full pueblo. Ta tur aña prome cu pasco y prome cu aña nobo, dump ta cera mas tempran.

E tin su motibo. Dia 23 y dia 30 di December, ta dianan cu e personal pa por maneha e sushi cu ta bay eynan, ta cuminsa traha desde 1’or di marduga y esey ta un di e motibonan primordial cu ta cera 12’or di merdia. Ta mesun hendenan ta traha for di 1’or di marduga.

Esaki ta pa handle e flow di sushi di publico y comercio, ta cuminsa na habri 2’or di marduga pa e parti di sushi di Serlimar mes y mas laat tambe pa esunnan di Ecotech, cu ta yega eynan. Pa publico mes bin, tin tur e tempo pa handle nan sushi mas miho.

Rasmijn a sigui splica cu pa fin di aña, dianan 27, 28 y 29, orarionan tabata normal, for di 6’or di mainta te cu 7’or di anochi. Dia 30, lo ta e mesun cos. Nan lo ta cera pa 12’or di merdia back. Ta e mesun cos cu dia 23 cu ta habri 2’or pa comercio un parti y despues ta cera 12’or pa publico back.

Mescos cu dia 24 di December, tabata habri mita dia, for di 8’or di mainta pa 12’or di merdia. Dia 31 di December tambe dump lo ta habri for di 8’or di mainta pa 12’or di merdia. Esey kiermen cu si dia 30 no a logra keda cla pa trece sushi, tin e otro mita dia tambe cu por trec’e.

Dump ta habri back dia 2 di Januari. Esey ta algo normal, segun Rasmijn. Esaki ta un procedura normal y tambe orario normal. Dia 2 ta cay riba un dialuna.

Normalmente den siman nan ta habri for di 6’or di mainta pa 7’or di anochi. Diasabra nan ta habri for di 7’or di mainta pa 6’or di atardi y diadomingo di 8’or di mainta pa 3’or y mey di atardi.

Ultimo añanan, ta un asunto vooral den November y December, ta haya cu e drukte ta mesun cos. Actualmente ta uzando e PTS dilanti. Tin dos area cu ta laga hende di cas tira sushi, vooral mata ta bay un caminda y sushinan bruha ta bay otro caminda. Esey ta pa e fluho bay mas lihe. E idea ta pa laga PTS so handle esey, pero e PTS ta keda chikito den November/December pa tur hende cu ta bin tira sushi. E ta manera un temporada halto.

E ta keda asina door cu den e periodo aki tur hende ta haci cas limpi y ta haya hopi mas hende ta presenta. Promedio di 400 pa 500 hende ta bay eynan y den e periodo ey e promedio ta bira mas halto cu esey, pa dia, Rasmijn a splica.