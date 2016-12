Publication: Friday, 30 December 2016. Categoria: Policial

Segun minister Dowers:

ORANJESTAD(AAN): E homber cu a engaña autoridad local y a keda cera pa basta tempo pa wordo deporta, awor ta den man di husticia na Europa. Ademas awor tin cu hinca den sistema tur e nombernan cu el a uza den e sistema y ta spera cu e no bolbe nos pais.

Ta spera cu tur hende ta compronde, cu e unico rason pakico a tene e persona aki largo den detencion no ta pasobra kier a maltrat’e of abusa di dje. Aruba ta un pais ta respeta derechonan humano, un pais cu ta kere cu bo mester purba di procesa un persona ilegal mas lihe posibel pa bandona e pais. Pero ora hendenan bin asina aki cu no tin absolutamente ken e idea ta.

Ta kere den e proteccion di nos pueblo y nos hendenan y tur hendenan cu ta bishita nos tin cu bay riba e aspecto cu e persona aki por cana liber den nos sociedad sin cu e sa unda e ta bay of core risico den nos comunidad. Awor aki e persona aki ta for di nos sociedad y ta haci un apelacion den minister overleg, caminda cu lo duna un splicacion con e caso aki a bay fout y tambe haci mucho miho cu otro pa preveni tipo di casonan asina aki por pasa.

Segun e minister, no ta hopi cla di e crimennan cu e persona a comete, pero si cu e tabata wordo busca pa falsificacion di documento. Loke a wordo informa cu Austria tabata interesa pe y awor aki no ta nos problema mas. E no a wordo uitgeleverd for di pais Aruba. El a wordo deporta for di nos pais. Minister Dowers lo bay haci un esfuerso pa traha estrecho cu e partnernan den reino pa preveni tipo di hende asina pasa den un di nos teritorionan y keda pa un temporada largo. Si e persona aki a wordo manda bek lihe cu su paspoort, por a mande bek Latino America for di unda el a bin. Pero door cu el a wordo manda sin paspoort y nos a ricibi’e, a hinca nos den un problema basta serio. Ta cosnan cu tin cu preveni a costo di tur cos, segun minister Dowers.

E por tabata tin contacto cu mas hende, pero no conoce su contactonan. Un dado momento tin cu bisa, cu no sa si tin hende cu conoce. E minister ta haya cu cierto informacionnan cu a sali cu por ta tin hende a yude saca cual no ta corecto. E ta un proceso cu no tabata kier pa nada bay fout y pa e bay haci fastioso aki den un trayectoria legal, a escoge pa no duna mucho publicidad na esaki e tempo ey. Segun e minister, pa interes tabata pa sake for di nos pais manera cu tabata por.

E individuo a bisa cu e por a haya su documentonan pasobra tabata tin informacion cu e lo por a haya esakinan for di Rusia. A dune un meldingsplicht pa busca su documentonan, cual e no a haci tampoco. A resulta cu el a bin di algun tempo ilegal y despues autoridad a bin pikie bek.