Publication: Saturday, 24 December 2016. Categoria: General

Remitido:

E problema cu dump di Parkietenbos ta uno cu pa hopi aña caba a wordu neglisha y cu no a haya su atencion serio di e mandatarionan envolvi Hopi añanan pasa nos departamento di Serlimar a hasi hopi trabou duro pa mantene e limpieza di nos Isla.

Durante gobierno di MEP mi persona a reuni cu Betico Croes pa mi hala e atencion pa e sushedad riba nos Isla Mi tabata hopi preocupa y asina yama un plan di accion di limpiesa National cu mi a duna e nomber “Help Keep Aruba Clean and Beautiful. ” Betico a dunami un luz berde pa e proyecto door di nombrami Presidente di Comision Ambiental di Gobierno (pro deo ) y a nombra un grupo di Serlimar pa yudami soluciona e problema.

E tempo ey tabata tin hopi problema cu e boternan di cervez banda di caminda y sushi canto di caminda y monton di auto bieu.

Door cu Betico personalmente a duna su aporte na crea un solucion pa e problema a establece un grupo permanente pa haci banda di camindanan limpi. Mi a haya e atencion y e sosten di muy en especial Rotary Club di Aruba y Esso den man di nan tesorero Bryan James a ricibi un check como un donacion pa e pago di laga traha 14 borchi pa establece den tur distrito. E conocido artista Fred Abspoel den su atelier a yudami traha e borchinan cu e slogan “Help Keep Aruba Clean and Beautiful”.

Ayudo grandi mi a haya di Serlimar, Gaby Werleman y tur e companianan di venta di cervez ,Edwin de Cuba (Heinekens) Don Mansur (Miller ) Oiky Posner (Amstel ) Pim Janssen ) Budweiser ) pa AHATA Ewald Biemans, Eduardo de Veer cu Meta Corporation.

E personanan aki tur a sostene e accion grandi. Diferente programa di proteccion di nos medio ambiente riba scolnan basico bou guia di voluntarionan di the “American Womens Club ” a hunga un papel hopi importante den educacion y conscientizacion pa nos muchanan. E pareha Chobby y Enid Croes di Antraco Aruba y George Aal di Van Dorp semper a sponsor tur premio escolar pa contest di slogan y pintura cu despues un follow up di exhibition den nos Bibliotheca National.

Den e accion di limpiesa y e embeyecimento di nos isla mi a sugeri un City Inspector pa cuido di nos Centro di Ciudad y asina Gobierno a nombra Vale Croes como promer City Inspector di Aruba .

Mi idea di Strand Politie tabata pa nombra un team di buitengewone agenten of polisnan pensionado pa mantencion y cuido di nos area di beach y hotelnan.

Asina Gobierno a habri un post banda di Concord Hotel.

Mi no a logra un ley pa strandpolitie por duna boet y asina huez a bisami pa kita e alinea riba e borchinan ” litterers can be fined ” .

Meta Corporation a hunga un papel hopi grandi door di haci nan equipo y servicio disponibel pa asina nos por a yega na un resultado satisfecho E rol cu Meta Corporation a hunga tabata uno cu a trece un cambio grandi professional y permanente den e manera cu nos na Aruba ta ehecuta e maneho di waste management .

Gobierno di Aruba, Serlimar, ni DOW tabata suficiente equipa of prepara pa duna resultadonan favorabel.

Hopi tonelada di sushi y auto bieu a wordo recogi.

Ta claro cu mientras tanto Meta Corporation como negociante a wak e gap y e oportunidad comercial pa establece ECO TEC na Aruba y danki na ECO TEC e cambio den maneho diario a bira uno hopi mas efectivo y visibel, no solamente recogemento di sushi di cas pero tambe establecimento di containers gratis riba caminda pa groot vuil containers grandi comercial pa debris di construccion y mas a bira un realidad Mi persona tabata mucho close envolvi y danki Dios mi no tin Alzheimer te ainda pa corda tur cos cu a tuma lugar den pasado y ta pesey mi ta haya mi obliga pa bin na defensa de ECO TEC y familia de Veer kendenan a inverti hopi di nan placa y tempo den e limpiesa di Aruba Ora mi a sugeri siman pasa “saneren en opruimen die boel ” mi no kier men cu Gobierno mester cera Dump di Parkietenbos di viaha tampoco manda su empleadonan cas. Lets face it and accept the fact cu Gobierno a prefera di hinca miyones den Green Corridor mientras cu su propio habitantenan pa añas largo a biba cu un polucion di aire cu daño permanente na nan salud.

Na Cas Paloma un area di casnan luhoso, habitantenan ta biba alrededor di un dump cu tur su consecuencia pa nos medio ambiente.

Esaki no ta aceptabel den nos mundo di awe. E proyecto di sanacion di dump ta uno necesario cu ta pas mihor den nos maneho Aruba Green in 2025 .

Sanacion di e proyecto mester ta parti di un stappen plan cu ta bay tuma un par di aña y rekeri un experticio special pa resolve esaki sin peliger pa e trahador. E compania ECO TEC ta bay tin mester di hopi trahador den e sector nobo di separa tur Glas Plastics Papel bleki di aluminio y Huisvuil .

Un compania manera ECO TEC lo crea empleo nobo mucho mas structura y eficiente cu mas posibilidad di empleo. Pa medio di educacion y informacion cu programanan national audio visual na television, e Pueblo di Aruba mester bay siña con pa separa nan sushi di cas cu por wordo usa pa traha gordura y separa e otro articulonan pa recycling procedures.

Aki na Aruba por traha un fabrica pa procesa glas, plastic, aluminum y papel y asina diversifica nos economia y atrae mas empleo den e sector di un fabrica 100 porciento local.

Mester instala dia permanente pa recoge plastic, glas, papel y blekinan di aluminium y sushi di cas . Scolnan basico mester cuminsa siña muchanan pa separa nan sushi riba tereno di scol.

Asina so mi ta wak cu nos lo resolve e problema aki pa futuro .

Mi persona ta full di acuerdo y tin hopi confiansa den un compania manera ECO TEC di por trece e solucion permanente pa asina den e forma mas professional duna Aruba e garantia pa mantene un base mas sigur di empleo .

Ta pesey mester sinta na mesa y stop di crea instabilidad den empleadonan di Serlimar. Mi ta convenci cu futuro di e empleadonan ta bay bira uno hopi stabil mas organiza y cu hopi mas reto den nan profesion.

Gobierno a demostra pa añas largo cu nan no tin e sabiduria pa atende y resolve e maneho aki Lets clean up the Dump Privatise Go ECO TEC and Go Green Now

Helen Mangroelal