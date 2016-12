Publication: Friday, 30 December 2016. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): A duna tur hende tanto watersports como resorts como tercer partido cu tin riba beach e posibilidad pa yega na un areglo di pago cu financien e prome biaha cu mester a haya vergunning riba beach. Esaki ta den e introduccion di e Beach Policy segun Isabel Dammers di DIP.

No necesariamente mester a paga e suma den un solo biaha. E ora si tin un areglo di pago tambe, e vergunning ta wordo otorga na e Water Sport of negoshinan riba beach. E ta asina si cu awor aki ta bay habri un aña nobo caminda cu tur vergunning nobo tin cu wordo otorga pa 2017.

Loke a wordo otorga aña pasa ta te cu December 2016. Awo na 2017 tin cu duna un ronde di vergunning nobo. Eynan si no tin papiamento mas. A bira tempo cu ta of, of. Esunnan cu ta dispuesto pa paga y a paga caba, no lo tin problema y esunnan cu no ta dispuesto pa haci esey lo tin cu bay over pa desaloha e lugar.

Door cu e casonan den LAR kisas ta algo pa trece na conocemento publico, e hecho cu entrega un obhecion na LAR no ta implica cu no mester paga. Baymento LAR no tin loke tin un opschortende werking. Si Lar dicidi cu na final di dia e interpretacion di e retributie en leges besluit di DIP tabata robes y a cobra di mas, e ora tin e obligacion di restitui loke a paga dimas of ta smeer’e uit over di e periodonan dilanti di manera cu lo tin un periodo di gracia den un manera di papia.

Ta bon mes cu medio Januari, a wordo invita caba pa LAR pa un hoorzitting y ta preparando e ora ey pa splica LAR kico tur ta e pasonan cu a tuma, con ta maneha y yega na tarifanan cu a yega y indeling tambe riba beach manera tin awor aki.