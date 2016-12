Publication: Wednesday, 28 December 2016. Categoria: General

EVELYN WEVER-CROES:

ORANJESTAD(AAN)– Parlamento mester a trata e presupuesto di Raad van Advies pa 2017, pero pa di 4 biaha e reunion aki a wordo posponi. Lider di MEP Evelyn Wever-Croes a comparti su opinion al respecto.

SITUACION ACTUAL; NO TIN RESPET

E situacion actual ta mustra cu gobierno no ta respeta parlamento y gobierno no ta respeta institutonan halto di estado. Dicon mi ta bisa esey ta pasobra gobierno ta manda riba parlamento y e mayoria den parlamento no ta hasi nada pa frena esaki. Reunionnan ta wordo yama solamente ora gobierno pidi. Ora oposicion pidi reunion, nan no ta wordo yama. Reunionnan ta wordo yama apesar cu gobierno no a duna parlamento documento ni informacion, y no cuanto fraccion di MEP den oposicion pidi, no ta haya documento.

Ademas tin e falta di respet total pa institutonan halto di estado. Algemene Rekenkamer no tin suficiente personal pa por eherce nan trabou debidamente, y gobierno no ta aproba e solucionnan presenta. Algemene Rekenkamer su consehonan na Parlamento no ta wordo duna respet ni atencion door di e mayoria di AVP den parlamento, cu ta traha bou di instruccion di gobierno.

Cu Raad van Advies no ta diferente. E gobierno di AVP ta e gobierno cu mas a nenga y neglisha consehonan di Raad van Advies. Pa duna un ehempel: den 2015 Raad van Advies a duna 10 biaha un conseho negative, den nan terminologia, dictum 4 of dictum 5. Gobierno no a hasi caso di e consehonan negativo aki, pero a persisti pa pasa e leynan. Raad van Advies entre otro a duna consehonan negativo pa e presupuestonan di pais Aruba, y e presupuestonan supletorio, tambe pa e ley di CAFT, e ley di parkeermeter, e ley di all-inclusive, begrotingnan di DOW pa algun aña caba y e ley di cambio di color di bandera. Tur e leynan aki sr. Mike Eman a aproba y a insisti pa pasa, irespecto e consehonan negativo di Raad van Advies.

Y locual ta mas lamentable ta cu e mayoria den Parlamento no ta permiti Parlamento ehecuta su trabou manera debe ser. E mayoria di AVP, cu e presidente di parlamento na cabes, ta stroba henter e parlamento di realmente control a gobierno. Parlamento cu mester ta e instituto cu ta salvaguardia nos democracia, ta esun cu ta trapa e principionan democratico constantemente.

SOLUCION: MESTER BIN CU ORDEN Y RESPET

Aruba mester di un cambio den e sistema actual. Pa nos Parlamento por funciona debidamente, nos mester kibra e tradicion actual y cambia e leynan existente. Nos pueblo ta anhela pa un biento fresco, pa un cambio, pa democracia wordo realmente sirbi. Nos ciudadanonan kier por biba trankil sabiendo cu nan representantenan den Parlamento ta salvaguardia nan interesnan. Cu e representantenan ta sigui locual cu pueblo kier, y no locual algun minister dicta. Nos ciudadanonan cu trece nan preocupacionnan dilanti, merece di haya oido pa e preocupacionnan aki.

CAMBIA LEY I KIBRA CU TRADICION, TRESE ORDEN Y RESPET BEK

Pa logra esaki nos mester trece bek ORDEN y RESPET pa nos Parlamento y pa e institutonan halto di nos pais. Algemene Rekenkamer y Raad van Advies, como colegionan halto di estado mester wordo trata cu respet. Parlamento mester exigi e respet ey. Pa Parlamento funciona separa di gobierno, nos mester trese cambio den nos leynan y kibra cu e tradicionnan. Ta solamente cu e cambionan asina, nos lo soluciona e problema. Ami ta cla pa e cambio aki.