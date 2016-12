Publication: Wednesday, 28 December 2016. Categoria: Policial

ORANJESTAD (AAN): Aña 2016 tabata un aña caminda cu por a mira hopi reto. A traha hopi duro. Minister di husticia, mr. Arthur Dowers ta contento y a gradici pa tur e ocasion e cuerponan y esnan cu ta traha den husticia y muy en especial comunidad den su totalidad cu a coopera cu husticia pa por a soluciona casonan cu tabata tin.

A pone un accento hopi grandi riba e aspecto di prevencion. Por a mira cu e programanan cu a bin cun’e, diferente gruponan di whatsapp cu a lanta, a duna bon resultado pa prevencion di crimen y detencion di hendenan cu sea a comete crimen of tabata tin intencion di comete crimen.

Tabata tin cierto medidanan, pa loke ta binimento di hendenan incontrola nos pais, cu tabata tin henter e fenomeno di hendenan cu tabata bende cartanan di garantia cu ta facilita hendenan cu no tabata tin nada di bin busca pa yega. A tuma medida contra esey y tabata tin un resultado positivo. Cierto fechorianan cu tabata tuma luga a reduci, tabata basta grandi. Tabata tin hopi hende cu tabata envolvi pa loke ta e parti di atraco y otro tipo di crimen. A detene varios persona cu a comete crimen tambe contra bida di hende e aña aki.

Lamentablemente a registra un cantidad halto di crimen contra bida di hende. Sinembargo mayoria di hende a wordo deteni pa esaki of ta den proceso cu nan ta bay wordo deteni y por a mira cu castigonan hopi pisa a wordo pidi y a cay tambe. Por a mira di un caso caminda cu 18 aña di castigo a cay pa un persona y den un otro caso a mira caminda cu ministerio publico a pidi 22 aña. Esey ta un cos cu segun minister Dowers masha hopi aña no a scucha di esey den pais Aruba pasobra a mira simplemente un cambio den e mentalidad di cierto hobennan den nos pais lamentablemente y cu a yega asina leu pa pidi asina hopi aña pa un hende.

Por a mira cu esaki tin como consecuencia cu e ta afecta logicamente cierto hendenan y pesey tambe ta keda bringa duro pa nos reduci preveni, y den hopi occasion a bisa, ta un comunidad completo mester traha riba esey. Di chikito caba mester traha riba formacion di nos hendenan pa preveni pa nan bay den caminda robes.

Tambe a reforsa hopi fuerte nos kustwacht hunto cu maritiem politie. Awor aki a logra cubri pa 24 ora pa dia nos fronteranan cu personal presente. Ta keda un reto hopi grandi. Tin e radarnan tambe cu ta funcionando, pero e ta keda un reto grandi.

E situacion na nos pais bisiña ta birando cada dia mas dificil. Ta buta cu hopi hende kier bandona e pais aki y kier yega akinan cu ta un teritorio cerca pa mira cu nan kier haya un miho bida, pero tin un otro grupo cu tambe ta bin cu ta bin cu intencion di comete crien pasobra na nan pais esey ta toch un sistema di bida y ta basta facil. A detene varios di nan y a tuma varios medida pa preveni binimento di e criminalnan aki y ta spera den e aña cu ta bin por logra cu mas di e medidanan ta reduci e risiconan. Ta conciento cu na husticia no por preveni tur cos pero ta sinti si cu nos por ta satisfecho cu tur esfuersonan cu ta haci y e resultadonan cu nan a duna pa 2016.

Minister Dowers a splica cu tin full un plan pa 2017 pa bay dilanti. Tabata tin e ultimo cuater añanan te cu 2017 y awor padilanti tin un otro plan caminda cu tin diferente aspecto ta keda central. Logicamente atendemento cu crimen organisa y crimennan cu impacto halto riba comunidad manera atraco y matamento di hende, tipo di cosnan ey. Pero un parti importante tambe ta cu kier haci mas na loke ta frontera. Kier bin cu e ESTA caminda cu por bay screen di antemano ora hende ta yega bo pais y ta tene nan pafo. Kier bin tambe cu e posibilidad pa haci mas ainda na loke ta e aspecto di siguridad den trafico, pasobra e ta keda un di e retonan grandi.

Por corda un 7 aña pasa mas of menos cu tabata tin un situacion cu a pasa 20 accidente e tempo ey fatal y e tabata bayendo den un direccion fastioso. Den e aña ey a para tur fiesta cu tabata caba laat. Tabata tin hopi cos mes cu a bay door e aña ey pa motibo di e situacion alarmante. Awor aki por bisa cu ta satisfecho cu a mira un cambio substancial pa loke ta situacion den trafico. E ta keda un prioridad pasobra ta hopi daño ta wordo haci na e comunidad, na hendenan hopi biaha inocente y hopi bida por wordo gespaar tambe si nos haci mas riba e tereno aki.

Otro tereno cu kier dedica na dje ta formacion di nos hendenan den e departamento di siguriad. Ta trahando duro riba remodelacion na KIA y tambe ta trahando riba plannan di ampliacion. E rechtspositieregeling pa e trahadonan caminda cu por bin riba un nivel mas halto y un aspecto pa loke ta siguridad, kier bay haci tambe na proteccion di e victima y duna mas atencion na victimanan di crimen y mira si por saca un poco mas tambe for di esun cu ta comete crimen.

Kier bin tambe cu un ley nobo caminda cu kier haci posibel cu for di antemano prohibi cierto actividadnan pa tuma luga pa asina preveni cu crimennan ta tuma luga. Tambe bin cu e posibilidad pa defini cierto areanan di siguridad halto, pa asina ey actua preventivamente contra cierto gruponan. Esey lo nifica tambe cu por e ora sin tin cu anuncia e preventief fouilleren, manera awor aki den cierto areanan. Kier bin cu e posibilidad pa cera casnan cu ta bende droga. Esaki ta frustracion di hopi hende cu tin casnan cu pa añanan ta bende droga. Cada biaha cu cera un hende un otro ta tuma over. Kiermen si un hende ta bende droga den un cas, ta sacanan for di cas, cera e cas pa algun luna of pa periodonan mas largo, pa asina para e bendemento di droga y esey lo conta no solamente pa doño di cas, pero tambe pa e personanan cu ta verhuur su cas cu tin como consecuencia cu e personanan ta bende droga y si no actua ta perde e huur pasobra lo actua contra dibo. Asina tin diferente otro cosnan cu ta importante pa e periodo dilanti pa bin den ley pero tambe pa loke ta maneho y pa asina ey sigui contribui na aumenta siguridad, reduci risico. A tende hopi critica ultio añanan di parti di partido MEP. No a mira nada cu sinceramente ta constructivo cu nan a trece dilanti pa aumenta siguridad. A tende nan ta papia over di bin cu radar, ciendo cu tin radar caba. A tendenan papia di helicopter. Pero ta uz’e despues cu crimen wordo cometi y no prome

Y asina ey toch ta lamentabel cu no tin partnernan di nivel halto cu por debati cu nan y por contribui tambe na parti di siguridad di nos pais. Ta spera cu den 2017 pa nan wordo ilumina pa nos creador pa nan mente habri un tiki y pa nan duna un contribucion mas constructivo pa loke ta e parti di siguridad di nos pais.

Minister Dowers ta manda palabranan di bon pasco na henter nos comunidad di parti di no solamente e ministerio pero tur departamento cu ta traha cu husticia y ta desea tur hende un prospero aña nobo 2017 y ta conta tambe cu e sosten di tur esnan cu a coopera cu nan den 2016 y ta spera cu nan sigui duna y demostra e confiansa cu nan a demostra e aña cu a pasa y pa nan sigui conhuntamente construi na siguridad y trankilidad di e pais aki.