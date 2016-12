Publication: Saturday, 31 December 2016. Categoria: General

Minister Richard Arends riba e deal cu CITGO:

ORANJESTAD(AAN): Ta bon pa aclarea kico e deal ta cu CITGO segun minister Richard Arends. Tin un situacion eyfo caminda cu ta bisa cu ta relaciona Venezuela, cu PDVSA y Rusia.

Minister Arends a splica cu Citgo ta un compania estableci pa Citgo Aruba Holding. Esey ta un compania Mericano cu a establece e compania na Aruba, cu ta Citgo Aruba Refinery NV.

Mas of menos e mesun construccion cu Valero tabata tin. A tuma nota tambe di e relatonan di prensa segun cu PDVSA a hipoteca mita di Citgo Petrolium, esta e entidad Mericano na Houston, no por bay den detayes, pero di Citgo a indica cu no tin ningun peliger. Ta gewoon un siguransa. Si lesa e articulonan mes, ta un siguransa cu a worde duna. Citgo Petrolium ta doño di e huurovereenkomst. Pais Aruba ta keda doño di e refineria. Caso ta diferente na Merca, cu ta doño di 3 refineria, mas di 20 terminal y mas di 6000 pomp di gasolin. Eseynan lo por tin un impacto den un caso aki. Akinan e compania cu ta deal cun’e, Citgo Aruba Holding y Citgo Aruba Refinery, ta companianan solido y backtop y un biaha mas, no tin ningun peliger pa e operacion di e refineria aki na Aruba.