Publication: Thursday, 22 December 2016. Categoria: Policial

ORANJESTAD (AAN): E aña aki Surveillance Playa lo ta menos tolerante cu cierto comportacionnan den temporada di fin di aña. Erick Ras, Subinspector primera clase, encarga cu seccion di Playa pa loke ta surveillance, a comenta cu el a hinca un plan den otro como districto.

Tur aña tin problema cu e brommernan cu ta bin haci fastioso atardi na fin di aña dilanti di Manuelito’s y Circle K y nan ta keda eynan strobando e hendenan cu tin di pasa y tambe dilanti tambe sa cu tin un misa, cu ta tuma luga.

Tur aña ta mesun cos. E aña aki a hinca un plan den otro cu for di delanta por bisa cu si tin hende ta core bao di influencia di alcohol, nan ta wordo getest. Tin tur cos in place cu asina cu esaki tuma luga, lo cuminsa trece e hendenan paden.

Chauffeurnan cu ta bao di influencia, nan vehiculo lo wordo kita y lo wordo hiba na un luga warda te despues di fin aña, cu nan lo por ricibi nan bek. Tambe nan lo tin cu paga un suma pa e takelwagen y e dianan cu e brommer ta bay keda den e luga, sin conta tambe cu e proces verbaal pa e hendenan cu a core bao di influencia di alcohol cu tambe lo bin despues.

E accion lo ta tur caminda. Ras a splica cu ta pone un grupo special cu lo bay controla e actividad di e coredornan di brommer. Tin cooperacion di tres warda, esta Santa Cruz, Noord y Oranjestad mes, lo ta cla standby pa e actividad aki.

No por kita hende for di bebe alcohol, pero lo ta bin si pa tene consideracion cu demas hende. Tambe consideracion cu bo mesun famia. Ora cu bo ta bao di influencia di alcohol, algo cu por bay robes, e hendenan na cas, rond dibo ta esunnan cu ta sufri. Si bo kier dal bo drinks, dal’e controla cu bo no ta trece ningun hende den peliger. Evita bebemento den exceso pasobra ta problema so ta trece pa bo mes. Tin chens tambe cu na luga cu bo aña habribo na bo cas, bo ta pase den un cel caminda cu ta despues di tiro bo ta sali bay bo cas. Si tin algo mas grave, bo tin chens di keda mas dia tambe.

Sugerencia di Ras ta na cada chauffeur, tur esnan cu ta core riba brommer, controla bo alcohol. No bay bebe dimas, ni haci fastioso, pasobra e consecuencianan ta pa bo mes. Y esnan rond dibo ta esunan cu ta bay sufri di tur e cosnan ki.

Cuerpo Policial kier pa tur hende pasa un final di aña y comienso di aña contento den armonia cu famia, cual ta esunnan mas principal pa Cuerpo Policial. Nan ta bin ta trahando den e ultimo temponan aki basta duro y ta bay ta cero tolerante pa final di e aña aki.