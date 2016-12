Publication: Saturday, 31 December 2016. Categoria: General

Segun Rainbow Warriors ta haye un stunt barata di AVP…

ORANJESTAD (AAN): Segun Milton Ponson di Rainbow Warriors International, e anuncio di Greg Peterson, presidente di Stichting Aruba Birdlife Conservation cu promer ministro Mike Eman a notifica su persona personalmente cu e mocion acepta na 2013 pa e proteccion di 16 area lo bira ley na 2017 ta un stunt politico barata pa gana voto di AVP den e aña electoral 2017.

E mocion cual a ser acepta unanimamente no por ser converti den ley pa razonan juridico cu tin tur cos di haber cu ejecucion juridico, den ausencia di un Ley General Ambiental, un conseho negativo di Directie Natuur en Milieu pa cu esaki y e manera prescribi pa ley con ta traha ley cu mester ser evalua basa riba criterionan stipula den e Ordenanza Nacional pa Proteccion di Naturaleza y tratadonan internacional relevante.

Ta tristo pa constata cu TUR 21 miembro di Staten cu a aproba e mocion unanimamente na 2013 de facto no ta compronde con legislacion pa conservacion di naturaleza y medio ambiente mester ser traha, y cu nan falta debido conocimento con pa traha ley local cu mester cumpli cu tratado internacional..

Di e 16 area proponi actualmente mayoria no ta cumpli cu criterio pa ser designa como area natural proteha.

Fuera di e hecho aki ta sumamente dubioso pa bay pone tur e 16 area aki bo supervision di Fundacion Parke Nacional Arikok, un fundacion cu NO ta transparente at all, y di cual pa puro coincidencia su presidente tambe ta Greg Peterson.

Na inicio di 2017 Rainbow Warriors International lo bay duna relato extenso di e corupcion den seno di NGOnan ambiental y Fundacion Parke Nacional Arikok cu ta colabora cu corupcion den cuadro di conservacion di naturaleza y proteccion di medio ambiente y lo revela cual di e NGOnan ta facilita nan amonan politico di AVP haci politica barata pa gana voto cu naturaleza y medio ambiente y con ta hasta engaña publico cu peticionan falso den cual no ta suministra informacion corecto y tambe lo divulga con hasta cientificonan stranhero basa riba informacion incompleto of eroneo ta manda carta pa Gobierno, cu recomendacionan cu no ta factibel of ehecutabel legalmente.