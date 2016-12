Publication: Thursday, 29 December 2016. Categoria: General

Nelson Martinez:

ORANJESTAD (AAN): Nos por mira desaroyonan mas y mas positivo cu presencia di Citgo na Aruba. Nelson Martinez, un di e ehecutivonan di Citgo International, ta splica cu nan a reuni cu e consorcio cu a gana e seleccion pa realisa e trabaonan di restauracion di Refineria di Aruba.

E aprobacion cu nan a obtene di e hunta directiva di PDVSA algun dia atras y probechando e oportunidad cu nan ta na Aruba pa reuni cu nan, reuni e ekipo di trabao cu e fin di revisa e proximo etapa, actividadnan nobo cu nan lo ta realisando den e proximo dianan y tambe pa e aña cu ta bin.

Loke a haci ta acorda un ruta di trabao pa otro aña, pa pasa den tur e etapanan di e aspectonan tecnico, e aspectonan operacional y comercial y algo importante ta pa traha en conhunto pa completa e trabao di financiamento cu nan ta realisando.

E proyectonan aki, ta programa inicialmente pa 700 miyon di dollar di locual cu nan tin un monto pa pone dilanti pa Citgo, PDVSA y e resto lo bay wordo completa atrabes di un financiamento.

Ya nan a cuminsa incorpora personal pa traha den refineria den e parti di inspeccion. Ya e comunidad Arubiano lo bay mira hopi actividad na e refineria. Ta e proyecto di un pico di trabao dentro di un aña proximamente e por ta creando trabao directo den e orden di 2500 puesto di trabao.

Orarionan

Segun Martinez cu nan ta bay revisa e proyecto di turn around cu tin premira. Por supuesto mas cu esey kier incorpora plantanan nobo, tambe un aspecto novedoso ta cu e meta ta pa no kima combustibel likido pa coriente, sino realisa un proyecto di un tuberia cu ta bin cu gas for di Venezuela, cual ta algo apart. Esey ta un etapa inicial, dependiente di e energia conceptual di e proyecto y ta spera cu por realis’e paralelo y caba cune por ta antes ora cu e refineria ta den operacion, pa tin un refineria hopi mas limpi, cu mucho menos emulsion contaminante, Martinez a splica.

Relacion cu Gobierno

Te awor aki tur cos ta bayendo positivo. Una bes cu e reunion caba, a invita Gobierno pa un lunch. Semper nan tabata tin un cooperacion total y semper a traha man den man conhuntamente cu Gobierno tras e presencia di minister de Meza y mas representante di Gobierno. Tambe minister Paul Croes, minister Richard Arends, kende tabata un persona determinante den e proceso di negociacion.

Lista di hende

Ya caba tin un lista di hende cu ta basta importante. Tin curiculonan di mas di 300 pa 400 persona. Ya e proceso di personal di Aruba a cuminsa. Tin mas of menos 30 of mas persona incorpora. Segun Martinez, esaki lo bay sigui. Una bes cu esaki ranca sali, ya incorpora e consorcio desde Januari, lo bay tin mester mas trahado. Naturalmente ta contando riba e ayudo di ministerio di labor pa incorpora personal Arubiano cual ta duna mayor prioridad como tambe otro nacionalidad si ta rekeri.

Refineria di Aruba

Awor aki ta visualisa Refineria di Aruba atrabes di Petroleos de Venezuela pa incorpora crudo pisa, pa procese, retorn’e pa manda bek productonan mas liviano y uzanan den e refinerianan den e Golfo. Esey ta crea un strategia di movimiento di crudo di dinamica importante pa asina procesa, uzando Aruba pa mas di 450 mil bari di crudo proveniente di PDVSA.