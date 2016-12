Publication: Friday, 30 December 2016. Categoria: Politica

Hues kier pa Fiscal laga interoga Bara Ras y haci mas investigacion

ORANJESTAD – Ayera mainta tabatin seguridad maximo na edificio di Corte. Tanto miembronan di CEA como agentenan di Polis tabata paden di e edificio di Corte. Rond di edificio di Corte tambe por a mira agentenan di Polis cu jacket contra bala. Tur esaki ta medidanan di seguridad relaciona cu e caso di asesinato di Lisandro Webb, caminda ayera e sospechoso E.H. mester a haya castigo.

Den sala di Corte por a mira mama y famia di e victima presente. Contrario na loke tur presente a spera, Hues no a dicta sentencia sino a duna un sentencia intermedio caminda e kier pa Fiscal haci mas investigacion.

Algun siman pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa cu e sospechoso E.H. ta wordo acusa cu dia 19 Maart 2015, el a mata Lisandro Webb door di tir’e den cabez. Mama di e difunto a duna Hues documentonan di entiero pa E.H. paga e gastonan di entiero. Mas o menos 12 mil florin. Ta asina cu durante tratamento di e caso, E.H. ta para ariba cu e no a tira mata Lisandro Webb y tampoco cu e lo a ricibi orden di Baba Ras pa mata Lisandro Webb. Tambe E.H. a bisa cu e ta haci uso di su derecho di silencio pa loke ta trata su ruman homber N., kende anterior el a bisa cu lo a mata Lisandro Webb.

FISCAL A EXIGI 22 AÑA DI PRISON

Fiscal a bisa cu for di tur investigacion, e ta conclui cu E.H. ta gaña. Fiscal a splica Hues cu aña pasa April 2015, a tuma DNA for di E.H. den KIA. A manda esaki Instituto Forence na Hulanda. Door cu e investigacion a tarda, a laga E.H. liber. Investigacion riba DNA ta mustra cu a haya E.H. su DNA na curpa di e victima. E momento ey E.H. tabata sera pa un otro caso y a interoga E.H. pero e no kier bisa nada con su DNA por a bay riba curpa di e victima.

Fiscal a bisa cu E.H. por haci uso di derecho di silencio. Fiscal a mustra cu a base di sentencianan, mester mustra un sospechoso riba e consecuencianan di keda keto. Den caso asina por conclui ora tin indicacionnan fuerte, cu e silencio ta den contra di e sospechoso o sea por use den su culpabilidad.

Fiscal ta haya cu tin tur indicacion cu E.H. ta culpable. Tin un cantidad di tap cu ta mustra cu tabata usa e cellular di N. cu a tira riba hende na October 2014. Tambe cu tabatin combersacionnan cu Baba Ras cu a keda condena na 18 aña di prison pa a tira mata Brete. Tabatin combersacion tambe entre E.H. y su ruman N. riba bendemento di e cadena di e victima Lisandro Webb den exterior y cu e placa lo mester wordo parti den tres.

Fiscal a mustra tambe cu E.H. lo a papia cu su ruman riba prijs entre 5 y 6 mil florin. E momento ey E.H. a bisa su ruman N. cu tin auto a para cu algo no ta bon y nan a stop di papia. Tabatin un mensahe pa E.H. cu ora e wordo deteni e mester bisa cu ta su ruman N. y no e. Tin diferente combersacion entre Baba Ras y E.H. entre otro Baba Ras lo a bisa E.H. cu tin un otro. E ora E.H. a bisa cu e lo ta pa e mesun prijs 5. Probablemente 5 mil florin of 5 mil dollar.

Fiscal a bisa cu Baba Ras y Lalo Webb tabatin problema cu otro y nan tabata tira riba otro. Tabatin diferente caso cu por confirma esaki. For di e caso aki, E.H. riba orden di Baba Ras sera den KIA, a tira mata Lalo.

Fiscal ta kere cu den e caso aki, tabatin planeamento pa basta tempo pa mata Lalo. El a mustra cu na 2011, E.H. a wordo condena pa atraco. Na 2014, E.H. a wordo condena pa arma di candela. Tur esaki ta haci cu Fiscal no considera E.H. un first offender. El a mustra tambe cu Corte Supremo a subi e castigo di asesinato di 20 pa 30 aña di prison. Fiscal a exigi 22 aña di prison pa E.H.

HUES KIER MAS INVESTIGACION

Ayera mainta Hues a bisa cu e ta bay duna un sentencia intermedio pasobra e ta haya cu falta investigacion. El a bisa cu e ta habri investigacion. Na opinion di Hues, Fiscal ta haya e sospechoso E.H. culpable y ta sali for di punto bista cu el a haci’e, a base di pago di Baba Ras.

Hues ta haya cu riba e punto aki, mester a interoga Baba Ras. Pesey e ta instrui Fiscal pa interoga Bara Ras.

Hues a mustra tambe cu Fiscal a bisa cu investigacion haci ta mustra cu ora E.H. a yama Baba Ras dia 19 di Maart 2015, e tabata serca di e auto unda a haya Lisandro Webb morto. A calcula esaki via e toren di cel den vecindario.

Hues a instrui Fiscal pa haci mas investigacion riba esaki. E kier pa tanto den e asunto di cellular y e interogacion di Baba Ras, tin procesverbaal traha y a base di esakinan lo sigui cu e caso dentro di 4 luna despues di e sentencia.

Hues a mustra cu teniendo cuenta cu Baba Ras ta sera na Hulanda, e lo tarda pa haci e interogacion y pesey e ta haya cu tin motibo pa pospone e caso pa un periodo di 4 luna. A keda palabra cu lo bay dicidi un fecha, posiblemente na April 2017, cu lo sigui cu tratamento di e caso.

E instruccionnan cu Hues a duna Fiscal ta mustra cu Hues kier mas claridad ariba cierto puntonan pa asina e por tuma un decision mas corecto.