Publication: Tuesday, 27 December 2016. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Nos ta den un area tropical y subtropical cu ta hopi calor y hopi humedo. Hopi biaha compaña cu hopi yobida of cambio climatologico constante. Segun dr. Wilmer Salazar di Departamento di Salud Publico, den e lunanan aki ta pasando den un temporada di hopi yobida cu tur e malesanan cu lo por trece como consecuencia cun’e.

Ademas di awa cu ta faborece nos naturalesa, pero tambe tin algun cos fastioso cu lo por bin cun’e. Un di nan ta Rotavirus. Rotavirus ta un virus cu ta altamente transmisibel tambe. Mas tanto den mucha bao di 5 aña di edad, cu ta caracterisa pa duna diarea, sacamento y algun biaha keintura. E ta un malesa autolimita. Ta dura 3 pa 5 dia y si e mucha ta bon hidrata, e ta den bon cuido, e ta pasa y no tin ningun tipo di problema.

Mescos cu otro malesanan tropical y subtropical den nos region, den full e region for di Merca te Colombia, pasando den tur isla di Caribe, tin un situacion hopi fastioso cu Rotavirus. Tin caso cu ta aumenta durante temporada aki y cu ta caracterisa pa mayoria di e hendenan cu ta afecta, cual ta muchanan bao di 5 aña, cu tin keintura, sacamento y diarea. Diarea likido, cu no tin sanger y no tin ningun otro tipo di problema.

E complicacion mas grandi di rotavirus ta hidratacion. Ora di saca y bay af ta perde hopi likido y si no ta repone lo bay tin complicacion cu hasta mester di hospitalisacion. Pesey ta importante medidanan pa preveni of mantene e virus leu for di nos. E medida mas importante ta e parti higienico. Si nos ta mantene nos man limpi, nos ta haci cuminda, nos ta laba man, nos ta bay af, nos ta laba man, nos ta mishi cu mucha pa cambia bruki y ta laba man, e parti aki ta disminui e riesgo di contagia cu rotavirus.