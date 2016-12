Publication: Saturday, 24 December 2016. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Bruela ta un malesa mas tanto den mucha. Cada aña den paisnan tropical y subtropical semper e ta andando. Segun dr. Wilmer Salazar di Departamento di Salud Publico, un tiki mas of un tiki menos den nos region, ta circulando e virus, cu ta causante di e malesa yama Bruela, Chickenpox, etc. Actualmente di berdad cu na scol tabata tin algun caso cu a wordo raporta y cu Salubridad Publico mester pone atencion riba esey informa e comunidad tambe pa evita complicacion pa hendenan cu lo por tin un problema di salud y cu nan por haya e malesa un tiki mas grave.

Pesey departamento di Salubridad Publico a saca den medionan di prensa cu tin casonan na scol di bruela, pero cu mester pone atencion riba hende cu ta na estado y hende cu tin cierto tipo di malesa cu nan defensa ta hopi abao, cu lo por crea un tipo di complicacion manera neumonia, meningitis, of algo asina. Pa muchanan di scol, no tin mucho complicacion. Manera cu sa, Bruela ta cuminsa cu keintura, rash, blaar, cu ta bira cu awa, ta grawata hopi y si no ta rask’e, e lo bay haya unc asca y ta keda sin cicatriz. Despues di cinco pa shete dia, e mucha ta bira bon y ta keda cu un inmunidad permanente y no lo ripiti mas.

Ta haci un yamado pa hendenan cu tin famia, yiu cu bruela, personanan cu ta na estado, of hendenan cu tin algun compromiso di estado di salud, pa tene na cuenta cu esey y tuma cierto medidanan higienico mas tanto. Evita mishi cu un persona cu tin bruela. Posibilidad di contagio tey pasobra den scupi tin e virus, den nanishi ora persona ta niester, tine virus. Ora un persona ta papia, ora un persona ta canta inclusive banda di un persona y mester tin un contacto cerca di dje. Tambe obhetonan por ta contamia, si ta coy hunga, si ta por ehempel un tablet, etc., e virus por keda riba dje. Si un persona ta mishi cune y pasa dede den wowo, den nanishi, e lo por keda contamina. Obhetonan manera cups, cu ta comparti cu otro, tambe lo por ta contamina.

E blaarnan ta hopi contagioso tambe. Si un persona mishi cu blaar di un persona infecta, tambe tin e posibilidad di contagio. Evita contagio masal pasobra e ta dificil. Si un mucha cu tin bruela ta bay scol dos dia prome cu e desaroya sintoma, e lo por contagia. Dr. Salazar ta haci un yamada di atencion pa hende cu por ta supsetibel cu mester mantene su mes leu di hende cu tin bruela. Tin scol cu tin dies caso raporta di muchanan, tin cinco, tin tres, e no ta un epidemia. Pero si tin casonan raporta. Esey si mester remarca cu scolnan ta coopera hopi cu departamento di salud publico. Nan ta notifica cualkier sorto di malesa cu e muchanan lo por tin. Alabes e departamento di cuido hubenil y departamento di malesanan contagioso ta duna conseho ora cu tin un situacion di malesa cu tin cu pone atencion, cu mucha no mester bay scol y mester keda cas, cu tur medida. Nan ta apto pa duna tur e informacion cu tin cu duna.