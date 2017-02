Publication: Tuesday, 21 February 2017. Categoria: General

Ady Thijsen di MEP:

ORANJESTAD (AAN): Parlamentario mr. Juan E.Thijsen manera tur hende tambe a tuma nota di acusacionan hopi grave di parti di Ministro di Husticia Dowers di su ex-colega Otmar Oduber ex Ministro di Turismo.

E ta laga sa cu e acusacionnan aki ta encera e.o. actonan penal, mal uso di poder, maluso di fondonan publico y cu Otmar Oduber ta facilita y stimula e uso di droga y alcohol como tambe embarazo hubenil.

Alavez segun Ministro di Husticia Dowers e tin hopi mas pa papia. Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta puntra su mes si Ministro di Husticia ta referi akinan na e avion cu a lanta madruga sin permiso.

Segun Ministro di Husticia Arthur Dowers su ex-colega a usa su poder y autoridad como Ministro di Turismo pa aloca fondonan publico pa organiza actividadnan pa hubentud entre otro 5 miyon Florin pa organiza e Electric Music Festival na unda hubentud ta usa droga, alcohol y stimulando mal comportacion di hubentud cu embarazo hubenil como consequencia.

Segun Ministro di Husticia su ex colega Otmar Oduber a bira nervioso y a bay asina lew di cuestiona vocero di polis y Ministerio Publico riba droga confisca na e Electric Musica Festival. Segun Parlamentario mr. Juan E.Thijsen e acusacionan di parti di Ministro di Husticia Dowers riba su ex-colega Otmar Oduber ex Ministro di Turismo ta hopi serio y mester ser atende urgentemente y instancianan concerni no por keda keto.

No ta cualkier persona a haci e acusacionan pero e autoridad mas halto di nos pais riba tereno di husticia ta haci esaki. E acusacionan di corrumpi hubentud ta bin na momento cu hubentud na nos pais ta pasando problemanan serio di falta di empleo, destabilisacion pa motibo di uso di droga y alcohol, problemanan social di deliquencia hubenil y embarazo hubenil.

Segun Parlamentario mr. Juan E.Thijsen e acusacionnan di Ministro di Husticia ta apunta den direcion cu na nivel mas halto di nos pais tabata tin un Ministro liderando problemanan di hubentud. Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta kere cu tanto instancianan concerni mester actua como tambe e propio ex Ministro Otmar Oduber mester cana su caminda pa busca su derecho y defende su nomber especialmente mirando cu den e siguiente eleccion Otmar ta buscando di gana voto di hubentud.

Ta conoci cu pa cualkier cos mas chiquito Otmar Oduber ta amenaza cu corte y awor Otmar ta worde acusa di cosnan grandi. Comunidad tambe merece claridad, nos no por laga hubentud bay perdi na man di podernan halto cu actividadnan dudoso cu finalmente ta envenena nos hubentud. Ademas fondonan publico no ta di un partido sino di e pais y mester ser usa den cuadra di bon gobernacion.