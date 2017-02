Publication: Friday, 10 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Minister di Husticia drs. Arthur Dowers a corta cinta pa asina celebra apertura di oficina nobo di Centro di Detencion pa Ilegalnan (Vreemdelingen Detentie) di pais Aruba.

Manera ta conoci, pa hopi aña Gobierno a traha riba e asunto aki, na unda ta detene personanan ilegal riba nos isla, despues di controlnan cu ta wordo haci pa autoridadnan, y nunca tabata tin un facilidad adecuado cu por a tene nan aden.

Gobierno a haya hopi critica di CBT, pa e hecho cu no tabata tin un lugar pa tene nan. Y awo, Aruba ta conta cu, no solamente un centro di detencion, pero un lugar na unda trahadornan por traha den un manera mas optimal y brinda mas servicio.

Segun Minister, algo hopi importante pa realiza ta ora un hende ta ilegal riba nos pais, autoridadnan lo tene nan den Vreemdelingen Detentie solamente si ta necesario pa e keda den detencion den casonan cu tin posibilidad cu nan lo purba huy, y sconde pa no sali for di e pais.

Lamentablemente, autoridadnan ta mira mas y mas hende cu ta wordo deteni despues di keda ilegalmente na Aruba, cu ta personanan cu no por keda cas, sino mester tene nan den detencion. Y pa e hecho aki, Minister ta hopi contento cu nan ta asina leu cu e centro. E ta gradici su coleganan, specialmente Minister Sevinger, cu departamento a haci nan esfuerzonan pa cumpli cu e proyecto, como tambe compania di construccion.

Minister Dowers kier a informa cu pa ultimo aña por a mira, specialmente si compara cu 20 aña pasa, semper tabata tin un problema di ilegalidad, na unda tin un temporada cu mas Colombiano tabata ilegal, y awendia por a constata cu tin mas Venezolano ilegal.

Den ultimo dos aña un total di 3 mil persona a wordo nenga pa drenta Aruba asina cu nan a yega aeropuerto, y mas cu 1.200 persona ilegal cu a wordo deteni den ultimo dos aña, segun e Minister, enberdad e cifra ta halto, y na aña 2016 nan a registra riba 800 ilegal, y gran parti tabata di Venezuela.

Esaki no ta nifica cu esey ta e unico pais cu ilegalnan ta bin, pero si e reto ta grandi pa percura cu nan no ta keda biba akinan. Nan a duna un señal hopi cla cu nan kier menos hende bin Aruba y keda ilegal, y nan a reduci e risico cu asunto di ‘carta di garantia’ y percura pa si un persona no cumpli cu rekisitonan financiero nan no por drenta.

E hecho ta keda cu tin un problema social/economico hopi grandi na Venezuela, y autoridadnan mester keda cumpli cu e trabaonan aki tur dia, nan tin limitacion riba cantidad di hende cu por keda den e centro, pasobra ta depende di cantidad di hende cu ta wordo deteni den un dia, pero esaki ta keda un instrumento hopi valioso pa haci e trabao y riba tur cos, por trata e personanan aki di un manera humano y segun tratadonan internacional cu mester atene na dje.

E centro por acomoda casi 40 persona y esaki ta nifica cu autoridadnan por deporta nan hopi lihe, e unico dificultad cu mester tene na cuenta ta ora ta trata di hende muher, pasobra nan no por wordo cera hunto cu hende homber, kiermen nan capacidad ta baha un tiki.

Proceso di deportacion ta depende di unda e persona ta bin, si ta trata di un pais mas cerca, esaki ta bira mas facil, mas cu claro si e personanan aki coopera y nan papelnan ta na ordo. Si nan tin medionan financiero, nan lo bandona e pais riba nan mesun gastonan, pero si nan no tin esaki, Gobierno ta paga pa deporta nan. Esaki a wordo traha den presupuesto, pero sa tin ocasion cu esaki ta bira hopi caro, specialmente den casonan di personanan cu ta bin di China of Filipinas.