Publication: Wednesday, 22 February 2017. Categoria: General

Interes pa core auto usando gas ta creciendo

ORANJESTAD(AAN):— AIB ta doño di Arugas. Durante e entrevista cu Frendsel Giel director di AIB, el a splica cu e interes tey pa autonan core riba gas. Pero awor aki companianan ta acercando Arugas, pa converti nan autonan cu lo uza pa un tempo largo pa core cu gas. Companianan tambe cu ta deliver, tambe ta interesa den esaki.

Ta den combersacion pa instala pompnan na lugarnan strategico pa deliver gas. Esey ta haci’e na un manera hopi trankilo y silencioso, pasobra tin di compronde cu no ta e corebusiness di Arugas, pero si a bisa gerencia pa explora e posibilidad. Tin di compronde cu por trece autonan cla pa gas for di exterior y ta trahando tambe riba e area aki.

Segun Frendsel Giel, tin algun compania cu a busca autonan asina caba. A converti algun truck di companianan local caba coriendo cu gas. Algun taxi ta haciendo uzo di e metodo aki. Tin cu wak e balor economico. Ta conseha e persona tambe, con largo e kier core cu e auto, pa e por recobra su inversion tambe pa e por convirti’e. Hunto cu esey, ta contribui tambe na medio ambiente.

Hunto cu esey a pone cu partidonan di pafo, cu por yena tankinan grandi pa hiba gas pa e otro paisnan, islanan rond den vecindario, ora cu nan tin downtime. Pasobra akinan na Aruba tin un instalacion grandi, eficiente y bon manteni y ta orguyoso di dje.

Gas ta mas barata cu gasolin den caso di yena un auto. Den e caso aki tambe e ta limpi. Un hende core cu un auto tres pa cuater aña no ta gan’e pa haya e placa ey bek. Awor aki e kitnan di conversion a bira menos. Arugas mes ta yuda pa convert auto. A haya un persona cu ta duna conseho con pa converti of no y tambe por yena gas na Arugas. Pero ta papia ultimo hunta cu tabata tin pa wak con por ubica algun pomp pa promove esaki un tiki mas den comunidad, segun Giel.