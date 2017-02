Publication: Saturday, 25 February 2017. Categoria: General

ORANESTAD (AAN): Aruba Tourism Authority a mustra cu pa varios siman caba Aruba Tourism Authority a bin ta pone enfasis riba e importancia di ‘Tene Aruba Limpi’ durante Carnaval.

Hopi riba rednan social a mira un produccion di A.T.A. yama “Tips & Tricks” dunando conseho pa cu con pa ‘Tene Aruba Limpi’ durante di. Desde ayera por a mira un banner tambe riba e edificio di A.T.A. cu e mensahe di “Tene Aruba Limpi/Keep Aruba clean.”

Esaki ta pa corda un y tur un biaha mas riba e echo cu e limpiesa di nos isla ta e responsabilidad di un y tur. Pa e campaña aki a traha entre otrocu e conosida y symatica ‘Chiki’ pa trece dilanti mensahenan positivo y informacionnan balioso referente con pa mantene nos isla limpi, bunita y dushi.

Aki ta sigui un resumen di e tipnan.Mantene bo kavel limpi door di trece bo mesun saco di sushi. Ta importante pa trece varios saco di sushi cu ta facil pa sera, cual ta asisti esnan cu ta ecarga cu limpiesa na fin di parada cu e recohida di sushi. Ademas, ta importante cu e saconan aki ta bon sera pa percura pa niun sushi bula bay.

Reduci e sushi cu abo ta crea! Na lugar di usa “one-time-use” cups y tayo, trece bo mesun cup y tayo co bo por keda usa ora bo ta disfrutando di nos dushi parada. Tambe por opta pa skirbi bo nomber riba bo cup y tayo ya asina bo por usa esaki mas cu 1 biaha.

Limita uzo di papel di man. Uza “hand sanitizers” cu ta kita tur bacteria.

Aruba Tourism Authority ta spera di por conta cu e colaboracion y sosten di comunidad completo. Di es manera aki e campaña di conscientisacion lo ta un exito aportando no solamente na un dushi Carnaval, pero tambe na un isla mas limpi, bunita y agradabel pa nos mes y pa nos bishitantenan. Sigui nos campaña ariba Facebook y Instagram. Participa door di like, share of reacciona ariba e postnan. Un Aruba Limpi, Ta Un Aruba Dushi pa Biba y como tal un Aruba Dushi pa Bishita. Felis Carnaval!