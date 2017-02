Publication: Thursday, 16 February 2017. Categoria: Judicial

A bay scucha dos testigo na Hulanda

ORANJESTAD (AAN): E muher Hulandes W.V., R. K. y S.O. awe mainta lo presenta atrobe dilanti Hues pa sigui cu e caso di transportacion di mas cu 14 kilo di cocaine cu ta sospecha nan dje.

Na December 2016 a pospone e caso na momento cu un di e sospechosonan, R.K. a mustra Hues cu contrario na loke S.O. ta bisa cu e no sa, e tin prueba cu S.O. tabata sa di e transporte. S.O. na su turno a bisa cu tur e cos aki ta un set up contra dje. Esey a haci cu Hues a dicidi di laga autoridad na Hulanda scucha dos testigo.

TRANSPORTA MAS CU 14 KILO DI COCAINA

Na December 2016, Fiscal a acusa e trio Hulandes aki cu riba 6 September 2016, hunto y intencionalmente nan a transporta 14.130,6 gram di cocaine cu tabata parti den diferente maleta. Ta asina cu tin un mucha di 4 aña tambe, esta yiu di W.V. pero el a worde hiba Casa Cuna.

DROGA DEN MALETA

Hues a puntra W.V. si ta berdad cu el a transporta cocaine. Segun W.V. e no a transporta asina hopi. El a bisa Hues cu nan a hinca mas droga den su maleta. El a bisa cu e mester a transporta 3 kilo. Hues a bisa cu a haya den su maletanan 6.5 kilo di cocaine. Hues a puntra si el a ripara cu e maletanan ta mas pisa. Segun W.V. e no a ripara esey. Hues a puntr’e ta cuanto placa e lo haya. El a bisa cu e lo haya 30 mil Euro. El a bisa cu den maleta di su yiu tambe a hinca droga. El a duna e maletanan na un persona cu mester a prepara nan. Segun W.V. ta su idea pa transporta droga y el a puntra e otronan si nan kier bay. El a bisa Hues cu e 30 mil Euro ta net e placa cu e mester pa paga e debenan cu e tin.

Hues a puntra R.K. si e tabata sa di e droga. El a bisa cu nan tur tabata sa. Segun R.K., e lo mester a transporta 1.5 kilo y no sa cu tabatin mas. Hues a bisa cu den su maleta tabatin 4 kilo. Hues a puntra si e no por a ripara cu e peso tabata di mas. Segun R.K. e maleta tabatin wiel y a pone cosnan pisa den dje. Hues a bisa cu cada kilo ta mescos cu un paki di lechi cu ta bende na Hulanda. R.K. a bisa Hues cu el a hinca varios cos den e maleta y no a ripara cu e tabata mucho pisa. E lo haya 10 mil Euro pa hiba e droga. El a haya e maleta prepara caba. Hues a puntra si el a yega di transporta mas biaha. El a desmenti. Hues a remarca cu el a viaha hopi pa Curacao. Segun R.K. e tin un yiu aya y su ex ta biba aya. El a bisa cu autoridad por a check esey pero no a hacie.

Hues a puntra S.O. si e tabata sa di e droga. El a bisa cu e no tabata sa. Segun S.O., kende ta mama di W.V., si e tabata sa esey e no a bin Aruba. Hues a bisa cu e tabatin 3.5 kilo di cocaine den su maleta y e no a ripara e peso. Hues a remarca cu esey ta mesun cos cu 3 paki y mey di lechi. Segun S.O. e tabatin diferente cos den maleta y no a ripara cu e maleta ta asina pisa. Hues a bisa cu S.O. tabata sa cu su yiu W.V. tabatin debenan.

Hues a bisa cu e no por compronde cu e famia y un mucha ta bin Aruba pa un siman pa bay transporta droga. Hues a bisa cu R.K. a bisa cu nan tur tabata sa cu a bin Aruba pa transporta droga. S.O. a para riba cu si e tabata sa di esaki e lo no a bin Aruba y a keda Hulanda. El a bisa cu e no por compronde con su yiu cu tin dos yiu ta bay haci algo asina. R.K. a baha cabez y tabata sacodi cabez.

SOSPECHOSO SCUCHA COMO TESTIGO

Hues a bisa cu a base di ley, no por usa e declaracion di R.K. contra S.O. Lo mester scuch’e como testigo. Despues cu el a priminti di bisa e berdad, R.K. a splica Hues cu nan tres tabata sa di transporta droga y pa cada 1.5 kilo lo ricibi 10 mil Euro. Segun R.K., S.O. tabata sa di e transporte di droga. El a bisa Hues cu nan tabata sinta hunto y papia di esaki na Hulanda promer cu a bin Aruba. Segun R.K., S.O. no mester a haci nada otro cu wak pa e mucha y hiba un maleta. R.K. a bisa Hues cu promer el a desmenti na Polis pero despues ora el a ripara cu W.V. ta tapa pa su mama S.O. pa e bay mas liher Hulanda, el a bisa cu e ta papia e berdad. E ta haya cu W.V. a red’e.

SOSPECHOSO A MUSTRA PRUEBA

R.K. a bisa Hues cu e tin prueba cu S.O. tabata sa di e transporte di droga. El a duna Hues riba papel un combersacion entre e ruman homber di W.V. cu R.K. su ruman muher. E ruman homber ta bisa cu e tabata sa cu S.O. tabata bay transporta droga pero no asina hopi. Segun R.K., e ruman homber di W.V. tabata sa. Hues a dicidi di pospone e caso un rato pa asina e otro abogadonan y tambe Fiscal por haya copia di e combersacionnan. E abogadonan, Fiscal y Hues lo tin chens pa lesa y studia e combersacionnan aki.

Despues di e pause, Hues a bisa cu for di e combersacionnan por saca afor cu e mama di W.V., S.O. tabata sa di e transporte di droga. Hues a puntra W.V. kico e ta pensa di e combersacionnan aki. W.V. a bisa cu e ta haya straño cu su ruman homber ta papia cu e ruman muher di R.K. asina detaya riba transporte di droga. E ta para riba cu su mama S.O. no tabata sa di nada. S.O. a bisa cu e combersacion no ta cuadra cu e berdad y cu ta combersacionnan falsifica.

S.O. a bisa Hues cu el a bisa guardianan di KIA cu el a worde chantagea y menaza door di R.K. El a bisa cu na Hulanda nan a horta den su cas. E ta haya cu nan a maniobra e combersacionnan di facebook di su yiu homber.

Mr. Faarup y mr. Edwards a pidi Hues pa scucha como testigo ruman di R.K., ruman di W.V. y algun guarda na KIA. Nan kier mas claridad riba e combersacionnan aki. E guardianan di KIA a worde acerca door di S.O. riba cosnan cu a sosode.

Fiscal a bisa cu den Corte R.K. a presenta pruebanan y e ta puntra si realmente ta necesario cu mester pospone e caso. Fiscal a bisa Hues cu e ta puntra si S.O. ta realiza cu si pospone e caso, lo bay dura mucho mas. Na opinion di Fiscal, personalmente e no tin nada contra pa pospone e caso. Hues a bay pensa un rato riba e peticion di abogado pa tuma un decision.

POSPONE CASO TE OTRO AÑA

Hues a bisa cu mirando cu S.O. ta para riba cu e mensahe ta falso y ta un forma di venganza contra dje door di R.K., Hues ta haya cu lo ta bon pa scucha e dos personanan como testigo. Na opinion di Hues, e guardianan di KIA no por bisa nada mas cu loke S.O. a bisa nan. Pesey Hues no ta mira e relevancia den esaki. El a bisa cu lo keda pendiente si lo scucha W.V. tambe como testigo. E ta haya cu mester trata e caso hunto. E lo kier pospone e caso. E dos testigonan lo mester worde scucha na Hulanda. Hues y Fiscal a bay di acuerdo cu ta pospone e caso pa Diahuebs 16 Februari 2017 esta awe.

DIARIO lo informa lectornan kico tur a sosode den e caso aki.