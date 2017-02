Publication: Friday, 24 February 2017. Categoria: Politica

Andin Bikker:

ORANJESTAD (AAN): Segun Parlamentario, Sr. Andin Bikker, ayera tabata un dia historico y transcedental den historia politico di Aruba, pasobra desde Status Aparte, si wak considera e plataforma aki, e experiencia cu esaki ta contene, no tin opcion den 30 aña di gobernacion y eleccionnan cu a tuma lugar compara cu e plataforma ‘E Forza Nobo’ y Partido Por.

E Parlamentario a splica cu ora nan a cuminsa cu combersacionnan cu Otmar, nan a delibera y dicidi di trece dilanti un alternativa cu pueblo electoral lo bisa esaki ta un alternativa aki ta un combinacion y un balansa perfecto, pa loke ta trata hendenan cu experiencia politico, gobernamental, pero tambe esnan cu kier sirbi nan pais y ta disponibel pa voto electoral, e combinacion aki ta duna pueblo loke nan por spera di nan.

Sr. Bikker a enfatiza cu mester realiza cu gobernacion cu nan ta aspira pa drenta den dje no ta facil, semper el a bisa cu nan kier goberna den temponan di crisis, pasobra cos ta bon, ora tin abundancia cu placa ta resta, hopi hende por goberna, pero ora tin retonan den e pais, cu ta yega na un situacion di crisis, cu siguramente e gobernacion cu nan ta bay hereda ta den un situacion di crisis, e ora e mihor di un nan ta sali como gobernante.

Pesey nan a busca e balansa aki, pasobra nan kier pone hende riba lista, manera Sr. Otmar Oduber, cu su experiencia gubernamental y den Parlamento, señora Marisol Lopez-Tromp, tambe como Minister di diferente carteranan y tambe den Parlamento como presidente di Parlamento, y su mesun persona cu 8 aña como Parlamentario, y fuera di esaki, trece caranan nobo cu ta balansa e plataforma aki cu experiencia y ideanan nobo for di sector priva, pasobra nan kier bay, entre otro, traha riba asuntonan social, cu gobierno aki no a logra traha riba dje; trece seguridad back riba e isla, algo cu gobierno no a logra kita seguridad di nos pais; trece pilar economico nobo, cu gobierno no a logra introduci y asina por sigui menciona puntonan cu e gobierno aki pa 8 aña largo no a logra soluciona pa pueblo di Aruba.

Sr. Bikker a bisa cu e ta sumamente orguyoso, pasobra den Parlamento no solamente nan tabata colega, sino desde tempo di school, tempo di Colegio Arubano nan tabata den mesun klas, y tambe como studiantenan na Hulanda. Pero den Parlamento, nan a traha di manera profesional, aunke nan tabata forma parti di dos diferente fraccion, nan a traha hunto pa hiba Parlamento dilanti, hiba pais Aruba dilanti y sirbi pueblo cu curazon y conviccion bao di guia di Dios nos creador.