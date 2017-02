Publication: Friday, 10 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Minister Angel Bermudez tabata tey na un encuentro cu tur hefe di Gobierno, cual no ta algo cu sa sosode masha.

Pero tin plan y encuentro cu ta importante. E ta sigui splica cu e reunion aki tabata un encuentro organiza pa DRH, caminda cu a invita tur director, tur hefe di departamento pa informa nan di e desaroyonan di ultimo temporada di aña pasa.

DRH por ehempel a haci un tremendo progreso riba e tereno di digitalisacion y nan kier a comparti esaki cu e hefenan di departamento y tambe duna nan splicacion kico ta tur e instrumentonan cu e departamento aki por yuda nan den nan maneho diario di nan departmento.

DRH no ta maneha nan departamento. Ta cada hefe, cada director tin e responsabilidad pa dirigi su departamento manera debe ser y dunando e servicio pa cual e ta institui. Pero den e operacion diario ey, DRH sigur sigur tin e instrumentario ey pa yuda nan cu nan maneho, en particular pa loke ta maneho di personal.

Con facil:

Facilmente por meld ziek den departamento di Gobieron, compara cu sector priva. Esey ta un di e aspectonan cu tabata riba programa caminda cu e director di SVb, sr. Edwin Jacobs entre otro, cu a bin duna informacion y idea con pa maneha e asina yama ziekteverzuim y ki maneho por worde hiba pa por reduci e porcentahe aki mas abao posibel compara cu sector priva.

Awo ta bay tin un link entre e departamentonan cu DRH mas directo. Un di e manehonan cu entre otro DRH a bin ta desplegando ultimo temporada y ta desaroyando, ta hibando e servicio di recurso humano, HR Beleid na pia di trabao. No sinta den nan oficina y warda ora cu un hefe di departamento yama, of ora cu un empleado yama, pero pa apunta internamente e asina yama account manager pa un grupo di departamento, y e manager aki ta tene un relacion diario cu e departamentonan ey cu e directornan, y asina ey inventarisando riba un base regular kico ta e problemanan, kico tambe ta asuntonan, aspectonan legal, manera hubileo, promocion, etc., cu tin cu worde ehecuta y asina ey pa reduci e distancia cu tin entre e departamento aki, e diferente dienstnan y na mesun momento aumentando e calidad di nan servicio. Nan servicio ta pa sostene e maneho di ario di cada departamento di cada dienst, segun minister Bermudez.