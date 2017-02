Publication: Friday, 3 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Taxistanan ta keha di nan. Chofernan di Bus tambe ta haci mesun cos.

Ulisses Maduro ta un di e chauffeurnan di bus cu ta core e ruta di Oranjestad-Noord y tambe ta victima di e taxistanan pirata, cu ta bay cu nan clientenan. El a splica cu tin hopi pirata ta core riba e ruta aki, cu ta kita nan pan di cada dia. Nan ta haya nan mes ta obliga di core otro ruta, pa asina por tin nan tin nan pan cu keshi.

Loke nan kier ta un parkeerplaats. Ta urgi minister, Gobierno, esnan concerni, pa percura pa e piratanan aki bay pa asina nan no tin cu coy otro ruta pa crea problema. Pa e ruta di Oranjestad-Noord, como debe ser. Hendenan ta keha cu no tin bus ta core e ruta aki. E minister di transporte anterior a duna e oportunidad pa core e ruta di Oranjestad-Noord. Pero awor aki a constata cu piratanan ta pasa dilanti, coy e clientenan bay cun’e. Nan ta cobranan 5 pa 10 Florin. Unda e autobusnan ta bay e ora. Caminda cu e autobusnan ta para, dilanti di misa na Playa, unda nan ta bay haci nan necesidadnan. Nan no tin un luga adecuado pa para, pa asina nan duna e servicio como debe ser pa e clientenan cu tin cu bay Noord of vice versa.

Caminda nan ta para, nan ta uze como post. E ta un luga conoci caba pa e clientenan, e hendenan di Playa cu tin cu bay Noord, nan ta custuma caba eynan, cu semper tabata tin bus para eynan.

Horario:

Casi tur pasahero cu sa subi autobus ta subi taxinan pirata, pasobra nan ta papia di traha anochi of traha den dia, pasobra anochi no tin ningun bus ta core. Maduro a splica cu e ta cuminsa for di 5’or y mey di mainta. No por spera cu ainda pa 10’or di anochi tin pa core te cu 12’or, pa bolbe lanta 5’or di mainta. Un hende ta traha 8 pa 9 ora pa dia. Si no tin transporte anochi, esey ta algo cu no por yuda. Maduro ta core for di 5’or di mey di mainta te cu 8’or di anochi riba e ruta aki. Loke ta pasa despues, esey ta algo cu e no por bira.