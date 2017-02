Publication: Wednesday, 22 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN):— Nos ta den porta di eleccion na September. Sharin Luydens a splica con tur cos ta canando cu Censo pa loke ta esaki y tambe cuanto hende a vota den e ultimo dos eleccionnan y con e trend ta pa loke ta e temporada di eleccion.

El a splica cu na 2009 tabata tin 64.602 persona cu derecho di voto y na 2013 tabata tin 68.758 persona cu derecho di voto. Ta wak un average di 4000 cu ta subi pa cada eleccion.

Na 2009, di e personanan aki, di 64.602 persona, 55.750 a vota y na 2013 58.358 a vota, cual ta un porcentahe, un turnout di 66.2% na 2009 y na 2013, 84.8%, cu ta un porcentahe hopi halto y mirando e proyecto di opschoning, pasobra esey ta causa e porcentahenan den e sentido cu si bo tin un Bevolkingsregister cu no ta opgeschoond y cu tin hende inscribi cu no ta biba na Aruba y cu no ta vota, esey ta aparece den e porcentahe mas abao di eigenlijk locual e mester ta.

Pero asina mes e ta hopi halto. Aruba tin un di e porcentahe di turnout den Reino caminda cu e democracia akinan ta hopi mas bibo, segun Luydens.

Pa ley, Luydens como persona, ta adviseur di Electorale Raad y den su funcion como directora di Censo, tin e rol di tur e logisticanan. Mester tin tur cos in place pa eleccion den e sentido di stembiljet, aantal stembiljet, enpaketa tur cos pa e stembureaunan, percura pa e stemlokaalnan ta na ordo.

Tur loke tin di haber cu logistica. Loke ta trata e otro trabaonan eigenlijk nan mester ta na encargo di Electorale Raad.