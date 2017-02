Publication: Saturday, 25 February 2017. Categoria: General

Pa motibo di trabaonan di Green Corridor:

ORANJESTAD (AAN)—Den un entrevista cu Matutino DIARIO, un comerciante cu tin un negoshi den e area unda e trabaonan di Green Corridor ta tumando lugar, a mustra su disgusto pa motibo cu su clientenan, y por consiguiente su tienda, ta wordo stroba ya pa 11 luna caba, prome pasobra e otro banda di caminda tabata cera y awor e otro parti di caminda.

E comerciante a declara cu mayoria di su clientenan cu a wordo afecta, ta bin di e sector di Santa Cruz, Papilon, Noord, Piedra Plat, etc., y door di esaki e negoshi su benta a baha cu como 50 porciento y aworaki cu e otro cambio di trafico, a bay te 80 pa 90 porciento.

Pues kiermen cu aworaki practicamente ningun cliente ta yegando na e negoshi concerni. E ta compronde pasobra e clientenan tin cu dal full un recorido pa nan por yega na e lugar.

Promesanan a wordo haci na momento cu e comerciante a pidi cooperacion di DOW y di e minister, cu nan lo bay traha riba e caso y busca rutanan alternativo pa e clientenan por yega na e negoshi, pero te aworaki nada a wordo cumpli.

E comerciante a subraya cu e ta bay warda e dos siguiente siman wak si DOW of minister ta duna oido y busca un solucion, si no ta bay mira cual paso lo mester tuma pasobra e ta un situacion hopi fastioso.

Actualmente solamente via Simeon Antonio of via Parkietenbos area di dump e clientenan por yega, esta pasando patras di aeropuerto pasando pa diferente lorada y caminda di santo, cu ta full un lorada grandi, y hopi hende no ta durf pa core riba e caminda di santo ey pasobra e no ta cien porciento y ta hopi insigur.

El a subraya cu como un comerciante hoben y empresario nobo netamente Arubiano, e ta spera e por wordo yuda y e ta haci un yamada na tur instancia cu por duna un man pa por fabor hacie. E ta un negoshi cu hopi hende a custumbra cune ya cu nan ta duna bon servicio, na bon prijs y bon calidad. E no ta kere cu pa via di Green Corridor e mester bay cera su negoshi.

El a wordo informa cu e trabaonan cu ta tumando aworaki lo dura tres luna, pero esaki ta algo cu ningun hende por predeci exactamente. E ta spera cu si tur cos bay bon por dura menos y cu e clientenan por yega cerca dje mas pronto posible.