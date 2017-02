Publication: Saturday, 25 February 2017. Categoria: Judicial

Pa e complice Colombiano a exigi 4 aña

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta pa mas cu 2 ora y mey a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e hombernan Venezolano K.S.P.(23) y e Colombiano J.F.B.(22), ambos biba na Aruba. Ambos a worde haya culpable pa morto di e conocido futbolista Gomez, kende dia 30 di Juli 2016 a worde mata na forma cruel den centro di Playa, dilanti Maxime Bar den Kruisweg. Esaki tabata antes Deli Bar.

Fiscal a exigi 10 aña di prison pa K.S.P., kende na opinion di Fiscal ta esun cu a hinca e victima. Pa J.B., kende segun Fiscal ta esun cu a pasa e cuchio, a exigi 4 aña di prison.

Diabierna, e tribuna den sala di Corte abou y ariba tabatin famianan di e sospechosonan presente.

HINCAMENTO:

Hues a bisa cu dia 30 Juli 2016, despues di pelea den un bar den centro di Oranjestad, a hinca e victima Gomez den garganta cu consecuencia cu el a muri. A haya Gomez den un plas di sanger morto riba caya.

UN TA CULPA OTRO:

Tratamento di e caso a dura oranan largo caminda Hues y Fiscal a haci un serie di pregunta na e sospechosonan. Por a compronde cu e victima a bay den e bar den careda di 2’or pa busca bebida pero nan a nenga di bende pasobra e bar tabata sera. A surgi un pelea e momento ey entre K.S.P. y e victima Gomez.

Despues di e pelea, e victima hunto cu algun amigo a subi auto bay pero no a dura mucho cu nan a bolbe. E ora ey a bolbe surgi un pelea pero e biaha aki e victima Gomez a sufri un hinca mortal den su garganta.

Hues a puntra tanto J.F.B. como K.S.P. kico a pasa. Segun J.F.B., di dos biaha cu e victima a presenta cu su amigonan, e muhernan den bar a bisa cu nan tabata arma. J.F.B. a spanta y el a bay patras di bar pa coy un cuchio. Despues el a bay den e lugar y a mira K.S.P. tabata lucha cu Gomez. Segun J.F.B., K.S.P. a pidi’e e cuchio y el a nenga. Despues K.S.P. a ranca e cuchiu for di su man y a hinca Gomez den garganta cu esaki.

Defende negoshi: Hues a puntra J.F.B. kico tabata su plan cu e cuchio. J.F.B. a bisa cu e tabatin e cuchiu pa defende su negoshi. E no tabatin plan pa hinca ningun hende. Fiscal a puntra J.F.B. pakico e kier a defende su negoshi. El a bisa cu el a tende e muhernan grita cu tin arma. Fiscal a puntr’e si el a mira arma. El a bisa cu no. El a bisa cu el a spanta.

Hues a mustra cu e ex amiga di J.F.B. a declara dos vez na Polis cu J.B. a yega cas mas o menos 6 or di mainta y a bis’e cu K.S.P. a hinca hende mata y cu el a duna K.S.P. e cuchio. J.F.B. a bisa cu el a pensa cu e lo bay sera ora Polis mira e video pasobra e tabatin e cuchio den su man.

Ex amiga no a papia berdad: Abogado mr. Lejuez a bisa cu e ex amiga a bisa cu J.F.B. a bis’e cu promer cu K.S.P. a hinca Gomez promer den barica y despues nek. J.F.B. a bisa cu no ta berdad. El a bisa cu el a mira K.S.P. hinca Gomez den garganta y Gomez tabata sangra masha hopi mes.

Tambe abogado a puntra si ta berdad loke e amiga a bisa cu J.F.B. a bis’e cu a duna K.S.P. e cuchio. J.F.B. a bisa Hues cu e ex amiga a declara hopi cos cu no ta berdad.

Fiscal a mustra cu e homber T., kende ta amigo di J.F.B., a declara tambe. E tabata presente ora e incidente a sosode. El a bisa cu el a cana tras di J.F.B. den gang y a mira cu K.S.P. a hinca Gomez. Segun T., J.F.B. tabata para su tras. J.F.B. a bisa Hues cu e no a mira T. su tras ni na banda. El a spanta y no a paga tino kende tabata na banda of su tras.

Hala atencion: Miembro di CEA a bay hala atencion di hende den tribuna cu tabata blo critica ora cu J.F.B. tabata declara den Corte.

Hues a bisa cu na Polis, K.S.P. a bisa cu el a actua den defensa propio. K.S.P. a bisa Hues cu ningun momento el a bisa esey.

Ofrece placa pa tuma culpa: K.S.P. su version ta cu e tabata lucha cu Gomez y J.F.B. a presenta cu e cuchiu den man. Na dado momento el a mira Gomez zak den otro y el a mira J.F.B. para den shock cu e cuchiu tur na sanger. Segun K.S.P., J.F.B. a bis’e cu e kier sa cu el a hinca Gomez. El a sigui bisa cu e momento ey J.F.B. a pidi’e pa tuma e culpa y nan lo manda placa p’e.

Hues a bisa cu un tal J. cu tabata den e bar a bisa cu el a core bay pafor tras di e otro personanan cu tabata cu e victima. Ora el a bolbe el a mira Gomez drumi den plas di sanger y K.S.P. cu cuchiu tur na sanger. Segun J., K.S.P. a bis’e cu el a hinca mata Gomez y a hinca full e cuchiu den su garganta. Segun K.S.P. el a bay puntra J. unda e otro personanan a bay pero no a bisa cu el a hinca Gomez. Fiscal a bisa con J. por bisa Polis cu K.S.P. a bis’e cu a hinca full e cuchiu siendo cu e no tabata presente ora cu e hincamento a sosode. K.S.P. a bisa cu e no sa y ta kere cu J., J.F.B. y e mama di J.F.B. cu tabata den e bar a traha plan contra dje. K.S.P. ta desmenti cu el a bisa J. di a hinca Gomez.

PASA IMAGENNAN:

Fiscal via un computer a pasa e imagennan. Tur e abogadonan y e sospechosonan tabata para dilanti mesa berde hunto cu Fiscal pa mira e imagennan cu Fiscal kier a presenta.

DEMANDA DI DAÑO:

Hues a bisa cu na December 2016 e abogado a entrega demanda cu tin 12 mil Florin pero Onderlinge Hulp a paga 9000 Florin. Tambe a demanda alimentacion pa e yiu di Gomez di 13 aña pa un periodo di 5 aña cu ta suma 41.600 Florin. Tambe a demanda daño inmaterial di 25 mil Florin. En total algo mas di 49 mil Florin.

EXIGENCIA DI FISCAL:

Fiscal a bisa cu K.S.P. y J.F.B. tabata presente na momento di e hincamento. For di e imagennan di e video di seguridad, por mira J.F.B. cu cuchiu den e salida di emergencia. Segun Fiscal, por mira e victima Gomez sali for di e salida y cay den otro. Seis seconde despues cu Gomez a Sali, por mira K.S.P. core. Pesey segun Fiscal, a detene K.S.P. pero e ta desmenti di a hinca. El a bisa cu e no a mira kende a hinca. Despues durante otro interogacion el a bisa cu e tabata lucha cu Gomez y cu J.F.B. a hinca e victima. El a kita e cuchiu for di J.F.B. Despues el a mustra Polis unda e cuchiu ta.

Fiscal a mustra cu J.F.B. ta bisa cu ta K.S.P. a ranca cuchiu for di su man y a hinca Gomez. E anochi ey tabatin 3 pelea y tur tabata entre K.S.P. y Gomez.

Na opinion di Fiscal, Gomez a worde hinca door di K.S.P. cu hopi forza. E cuchiu tabatin un largura di 21 cm. K.S.P. a bisa e homber J. cu e kier sa cu el a mata Gomez pasobra el a hink’e cu full e cuchiu. J.B. tambe a bisa cu el a mira K.S.P. hinca Gomez cu cuchiu den garganta.

Na opinion di Fiscal, e matamento a sosode solamente door cu J.F.B. a presenta cu e cuchiu. J.F.B. ta bisa cu ta K.S.P. a ranca e cuchiu for di su man. Fiscal a remarca cu no tin herida na man di K.S.P. cu ta mustra cu e a ranca e cuchiu for di J.D.B. Na opinion di Fiscal, e comportacion di J.F.B. ta mustra cu J.F.B. tabatin intension di usa e cuchiu. Loke J.F.B. a declara no ta worde sostene pa ningun testigo.

Fiscal conclui cu J.F.B. a bay coy cuchiu y duna K.S.P. esaki ora cu K.S.P. tabata bringa cu Gomez. E ta haya cu intencionalmente J.F.B. a duna K.S.P. e cuchiu. Pesey Fiscal ta haya J.F.B. complice di a mata. Ambos sospechoso ta papia di mester a defende nan mes. E imagennan ta mustra cu J.F.B. a core bay coy e cuchiu y pasa esaki na K.S.P. E imagennan no ta cuadra cu e situacion cu hende lo ta arma. Normal hende lo sera nan lugar y yama Polis. Fiscal no ta haya cu por papia aki di defensa propio. J.F.B. ta bisa cu e mester a defende su negoshi. Esey no ta defensa propio. Ningun hende no a mira arma. E unico arma cu a mira ta e cuchiu cu a hinca Gomez mata.

Fiscal ta haya cu K.S.P. a hinca mata Gomez cu tabata un futbolista conoci ariba e isla y J.F.B. ta complice di esaki door cu intencionalmente a pasa K.S.P. un cuchiu. E hecho aki a conmove henter comunidad. Henter comunidad y familiarnan a keda den shock. E yiu a perde su tata y a afecta henter e famia cu ainda ta siguiendo tratamento. Fiscal a bisa cu ningun castigo lo por hustifica e dolor cu ta causa pa mata hende.

Fiscal a exigi 10 aña di prison pa K.S.P. y 4 aña di prison pa J.F.B. Pa loke ta demanda di daño, Fiscal ta haya cu e mas o menos 3600 Florin ta rasonabel pero no e demanda inmaterial. Si Fiscal ta haya cu mester aproba e demanda di 41.600 Florin pa alimentacion di e yiu pa 5 aña. Tambe el a pidi pa medida di pago caminda Ministerio Publico lo percura pa e acusadonan paga.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 16 Maart pa 8.15 lo tin sentencia.