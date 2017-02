Publication: Friday, 10 February 2017. Categoria: Judicial

Fiscal a bisa den Corte

ORANJESTAD (AAN): E homber Arubiano E.M.(21) ayera mainta a presenta dilanti Hues caminda el a admiti di tabatin marihuana y tabata bende. Fiscal a exigi 240 ora di trabao pero Hues no a bay di acuerdo y a baha esaki na 178 ora di trabao pa comunidad.

ACUSACION:

E.M., kende no ta encarcela, a presenta den Corte pa duna cuenta pa e delito cu el a haci. Ta asina cu anterior e caso a keda posponi. E acusacion cu Fiscal a presenta contra E.M. ta cu entre December 2012 y December 2015, e tabata deal den marihuana.

Hues a puntra E.M. si ta berdad. E.M. a admiti. Hues a pidi E.M. pa splica kico a sosode.

HAYA MARIHUANA DEN AUTO:

E.M. a splica cu Polis a par’e durante control di trafico, pa motibo cu e no tabatin faha di seguridad bisti. E.M. tabata cu dos otro den e auto y investigacion a mustra cu a haya 23,4 gram di marihuana den auto. Hues a bisa cu a haya 7 saco di marihuana y esey ta mustra cu e tabata deal.

Segun E.M. no tur e marihuana tabata di dje. Un otro persona, e dama G., a tira culpa riba dje y bisa cu e ta cumpra for di E.M. Segun E.M. e tabata duna e dama G. y no bende. Hues a mustra cu e dama G. a declara na Polis, cu E.M. tabata bende pa tres aña.

Hues a mustra cu un otro persona P., a bisa cu el a haya un lift di E.M. Na dado E.M. a bisa cu e tin cu busca marihuana. El a bay cerca un tal Rasta na Santa Cruz. Segun E.M. el a bay cumpra marihuana cerca Rasta.

Hues a mustra cu P. a declara na Polis cu e ta cumpra 4 luna for di E.M. Segun P. e marihuana ta di bon calidad y cu E.M. ta deep den droga.

Pa loke ta e situacion actual, ta asina cu actualmente E.M. ta bayendo school anochi y ta bibando cu su mayornnan. El a bisa Hues cu e ta musico y de bez encuando e ta haya trabao. E kier a toca durante carnaval pero tur banda ta yen. Hues a puntra si E.M. ta usa ainda. E.M. a bisa cu el a stop di usa droga.

Fiscal a bisa cu E.M. a bisa cu el a haya auto for di su mama y pa yuda paga e auto, el a cuminsa bende marihuana. E.M. a bisa cu Polis a interpreta robez.

EXIGENCIA DI FISCAL:

Fiscal a bisa cu a keda legalmente proba cu E.M. tabatin marihuana y a bende. Fiscal a remarca cu segun ley, duna marihuana tambe ta castigabel. Cu esaki Fiscal kier mustra cu e dunamento di marihuana cu E.M. a bisa, tambe ta castigabel.

Fiscal a bisa cu tin dos testigo y E.M. mes a bisa cu e tabata bende droga desde cu e tin 18 aña. E.M. tin 21 o sea mas o menos 3 aña, e tabata activo den bendemento, mescos cu e muher G. a bisa. Fiscal a bisa cu teniendo esaki na cuenta, mester exigi castigo di prison pero mirando cu E.M. ta first offender y ta bayendo school, el a exigi 240 ora di trabao y si no hacie, 120 dia sera.

ABOGADO:

Abogado mr. Rasmijn a bisa Hues cu E.M. voluntariamente a duna informacionnan valioso na Polis. E.M. a cambia su bida completo. E ta bayendo school y ta manager di un banda musical. E abogado a señala cu E.M. a bisa Polis di e persona P. cu tabatin plantacion pero e caso contra e persona P. no a sigui pero contra E.M. si.

E abogado ta haya e castigo di 240 ora di trabao ta mucho halto. El a pidi Hues pa reduci esaki mirando cu ta promer biaha cu e ta cay sera.

Fiscal a reacciona riba e señalamento di abogado. Fiscal a splica Hues cu tocante e homber P., el a admiti di tabatin plantacion di marihuana pero no tin mas. A bay investiga pero no a haya nada. Tabatin plantacion riba potret pero no tin suficiente prueba y pesey no a sigui cu e caso penal.

SENTENCIA:

Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu E.M. tabatin marihuana y bende.

Hues a bisa cu e no ta comparti Fiscal su punto di bista pa cu e periodo di bende. Hues a reduci esaki pa 1 aña ta bende y no manera Fiscal ta pensa di 3 aña. Pesey Hues a reduci e castigo na 178 ora di trabao of 90 dia.

Hues a splica cu door cu E.M. tabata dos dia sera a desconta esaki for di 180 ora y pesey el a bisa 178 ora.