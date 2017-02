Publication: Wednesday, 8 February 2017. Categoria: Politica

Segun Otmar Oduber,

ORANJESTAD (AAN): Durante conferencia di prensa di partido POR Diamars mainta, Otmar Oduber a reacciona riba e encuentro na Parlamento Dialuna riba criminalidad.

Segun Oduber, lamentablemente mientras cu e reunionnan tabata tuma lugar den Parlamento, atrobe a tuma lugar algun atraco.

“E situacion ta alarmante y nos di POR for di basta tempo caba a cuminza mustra riba e preocupacion grandi cu ta existi cerca nos”.

“No solamente pa e gran cantidad di atraco cu ta tumando lugar, sino mas ainda pa e negligencia cu tin di parti di e minister di Husticia, cu na cierto momento ta parce cu e ta ‘missing in action’”.

Esaki segun Oduber, kende a sigui bisa cu nos Prome Minister kende ta primordialmente responsabel pa bienestar di nos comunidad, ta totalmente den silencio.

E no ta Sali y atende cu e situacion critico cu tin den nos comunidad.

“Nos comunidad ta biba den panico y minister di husticia ta haya cu nos tin cu critica solamente e criminalnan”.

“Nos no conoce e criminalnan y si Dowers conoce nan e poor critica nan”.

“Nos a mustra riba e negligencia cu tin na e momentonan aki”, segun Oduber, kende a bisa cu Prome Minister no ta asumi su rol di trece trankilidad den nos comunidad”

Esaki segun Oduber, kende a bisa cu e bon noticia ta si cu dos parlamentario di AVP a lanta for di soño, esta e presidente di e comision cu ta atende cu husticia, esta Desiree De Souza Croes y Clarisca Velasquez, kende ta ex polis.

“Señora De Souza Croes a duna un declaracion hopi fuerte, cu locual nos a conoce na Januari ta algo inaceptable”.

“Señora Velasquez na cierto momento te hasta a bisa cu e lo por retira su sosten pa minister Dowers”.

Esaki segun Oduber, kende a sigui bisa cu awor no por bisa cu ta Oduber, Andin Bikker of gremionan sindical y comercial ta hasi druk, pasobra parlamentarionan di AVP mes a expresa nan preocupacion.

Oduber a sigui bisa cu den parlamento Bikker a trece un gran cantidad di proposicion pa dilanti, pero e actitud di Minister di Husticia y Gobierno ta laga hopi di desea.

“E Minister di Husticia na un forma arogante ta kere cu e sa tur cos y e ta kere cu e no tin nodo di trata y traha cu ningun hende den comunidad”.

“Den su contestanan no por a mira cu el a bin cu un solucion, sino cu polis a detene un cantidad di hende”.

“Nos no mester percura pa no tin e motibo mes pa gara ladron, pasobra despues cu un atraco of otro crimen tuma lugar, dolor y traumanan grandi ta keda den nos comunidad”, segun Oduber.