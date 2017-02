Publication: Friday, 3 February 2017. Categoria: General

Joselin Croes

ORANJESTAD (AAN); Den un entrevista cu Joselin Croes e ta confirma locual ya caba Otmar Oduber a bisa recientemente den e ultimo conferencia di prensa di e plataforma E Forsa Nobo-POR cu ora nan drenta Gobierno nan lo baha di 9 ministerio pa 7 ministerio.

Ademas di esaki, e ta bay mas leu ainda di bisa cu lo limita tur ministerio na solamente 10 colaborador externo.

Actualmente Gobierno tin mas di 300 coordinador trahando, di locual mitad ta traha na e Ministerio di Asusnto General. E coordinadornan aki ta gana entre 3000 pa 10.000 Florin pa luna. E gasto pa Pais Aruba pa cu e coordinadornan aki ta sumamente halto.

Papiando cu nos hobennan (milleniums) Joselin ta compronde cu hustamente e cosnan aki ta locual tin nan desapunta, preocupa y sin confianza den nos politiconan y gobierno.

E Forsa Nobo a priminti di ta un partido diferente. Un partido cu ta bay scucha e pueblo pa sa kico ta nan dolornan y kico ta nan deseonan. Den e cuadro aki Joselin Croes a bishita hopi cas caba y un di e preguntanan cu tur hende ta haci na dje ta con E Forsa Nobo (POR) ta bay baha e gastonan di Gobierno.

Joselin ta di opinion cu no por ta asina cu Gobierno ta bin cu medida riba pueblo pero e mes no ta corta den su mesun gastonan interno. Gobierno tambe mester asumi su responsabilidad y baha su propio gastonan. Gobierno mester di por duna e bon ehempel como tata y mama di famia. Ta mescos cu un doño di trabao no por pidi su empleadonan pa baha nan salario si e mes ta sigui malgasta placa di e compania.

E Forsa Nobo ora e drenta Gobierno lo baha di 9 ministerio pa 7 ministerio cual ta un reduccion substancial di e gastonan di ministerionan pa aña. . Tambe E Forsa Nobo lo bin cu un maximo di 10 colaborador externo pa cada Ministerio, esaki lo kiermeen un otro reduccion substancial den gasto di personal di Gobierno pa aña. E miyonnan cu ta spaar cu djis e dos reduccionnan aki por worde uza pa por ehempel enseñansa.

Banda di esaki E Forsa nobo ta kere den privatisacion di varios departamento di Gobierno mescos cu a worde haci cu ATA pa asina baha e gastonan di e varios departamento di Gobierno. E Forsa Nobo ta bay tuma su tempo pa scucha tur e expertonan riba e terenonan aki pa bin cu un bon plan di Gobernacion cu lo yuda baha e gastonan di Gobierno.

A puntra Joselin con nan ta bay haci cu e gasto mas grandi di Pais Aruba cu ta e gasto di personal di e pais cu ta mas di 70% di full e presupuesto. Joselin ta compronde como abogado y como mama cu bo no por yega kita hende for di trabao pa loco. Nan tambe mester come y biba. Pero e realidad ta cu mester bin un reduccion den personal sino pais Aruba no ta bay tin forma pa paga tur su empleadonan. Tin un par di solucion pa esaki. Por privatisa varios departamento di Gobierno y zorg pa nan ta self suficiant. Nan mes mester di por carga na mesun gastonan. Por pensa den bin cu departamentonan nobo inovativo cu por traha via e sistema PPP y of por detacheer empleadonan cu kier bay den sector priva y yega na un areglo cu e sector priva.

E Forsa Nobo lo sinta cu varios experto riba e terenonan aki riba menciona pa bin cu un ideanan concreto, plannan factibel cu por soluciona e problema grandi cu Pais Aruba tin cu ta e gasto astronomico di e aparato gubernamental.

No por sigui hinca man den saco di e pueblo sin asumi bo propio responsabilidad como gobernante y cuminsa na cas. Drecha bo situacion financiero interno prome cu tur cos. Abo duna e bon ehempel prome cu tur cos y despues pidi pueblo pa yuda contribui na sanea e debe grandi cu Pais Aruba tin.

Joselin ta convenci cu Mester POR bin cu un maneho estricto, viable, transparente pero teneindo e hende na prome lugar pa baha e debe y gastonan astronomico di e aparato gubernamental. Pueblo ta pidi esaki, nos hobennan ta pidi pa esaki. Na September POR lo trece cambio den esaki.