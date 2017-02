Publication: Tuesday, 14 February 2017. Categoria: General

Minister di Husticia:

ORANJESTAD (AAN): Dialuna durante un conferencia di prensa, Minister di Husticia Arthur Dowers a comenta riba e asunto di e preso Span Ospina cu lo a haya un verlof pa e Sali for di prison prome cu el a sinta full su castigo.

E minister a splica cu Ospina a wordo condena pa crimennan serio cu el a comete na Aruba y den apelacion e condena a keda mescos.

“Ospina ta sintando un castigo pa e crimennan cu el a comete”.

“Den nos sistema legal ta poni cu despues cu un preso sinta cierto cantidad di tempo, e por bin na remarke pa haya un verlof y mi ta kere cu e noticia no ta corecto cu Ospina a haya un verlof for di ami”.

“E prome biaha cu el a haya verlof ami a firmele y di dos biaha cu el a haye mi no a firma, pasobra esaki no tabata rekeri”.

“E ta den e ley y mi ta mira aworaki cu tin politiconan cu ta hasi politica cu e cosnan aki, siendo cu nan mes a vota pa e ley aki den Parlamento”.

Esaki segun Dowers, kende a sigui bisa cu asina bo ta mira cu e politiconan aki no ta lesa nan leynan of no ta compronde e leynan.

“E persona, si el a comporta su mes bao di e condicionnan den prison cu ta wordo stipula, si nos nenge, e ta bay Huez y masha poco biaha cu nos nenga, Huez ta bay di acuerdo cu nos, si nos no ta hopi bon argumenta”, segun e mandatario.

“Ora cu nos nenga nos ta bon argumenta, esta cu e persona no a comporta su mes of e ta un riesgo grandi pa comunidad ”.

“Segun ley, den e proceso di rehabilitacion di un preso, bo tin cu dune e chens di bay cas, si e comporta su mes cu tur e reglanan stipula y nos tin un team special cu ta bay controla na su cas si e ta cumpli cu e reglanan”.

Esaki segun Dowers, kende a sigui bisa cu e caminda unda e persona ta keda ta wordo controla di antemano si e lugar ta un bon lugar.

“Nos a controla tambe si e ta eynan”.

“Nos no ta bisa ki ora nos ta bin y si e no cumpli cu e reglanan stipula, e tin chens cu e no ta haya mas verlof y e ta perde e chens di Sali for di prison despues di sinta 2 tercera parti di su castigo”.

Esaki segun minister di Husticia, kende a bisa tambe cu e ta un riesgo hopi grandi pa e persona comete un delito ora cu e Sali cu verlof, pasobra e ora ey e ta stroba su mes di Sali for di prison mas trempan.