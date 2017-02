Publication: Saturday, 18 February 2017. Categoria: General

ATA ta honra un valioso yiu di tera

ORANJESTAD (AAN): Cu honda pena Aruba Tourism Authority ta anuncia fayecimento di nos colega sr. Ernest ‘Enty’ Giel na edad di 58 aña. Naci na Aruba riba dia 7 di november 1958, Enty su legacia ta basa riba amor y dedicacion pa su famia y tambe su pasion y dedicacion di mas di 40 aña na Aruba su turismo. Na bida Enty tabata orguyoso esposo di señora Grace Giel y un gran tata pa su yiunan Yxselle, Emilaine, Erny y un abuelo cu ta stima su nietonan. Tambe Enty ta conoci como un carnavalista cu pasion.

Enty su carera den turismo a cuminsa na 1976, net despues di a caba MAVO na Maria College. Su prome oportunidad pa trabao tabata na 1976 na Holiday Inn Casino y a labora eynan pa 10 aña largo y a continua na Golden Tulip Casino entre 1986 y 1989. Akinan Enty a gana experiencia valioso den mundo di casino y specialmente den trato y servicio optimal pa cu nos bishitantenan.

Na aña 1989 e era di time-share a cuminsa na Aruba y Enty a dicidi di forma parti di e industria turistico aki y a comparti su amabilidad y servicialidad na varios desaroyonan Timeshare manera Playa Linda Beach Resort, La Cabana y Harbour Town Aruba.

Na 1992 el a retoma su carera den e industria di casino trahando y a fungi como Casino Inspector pa pais Aruba. Na 1995 el a tuma un reto nobo y a fungi e posicion di Casino Supervisor na Marriott & Stellaris Casino, unda el a ricibi entrenamento na nivel coporativo cu a marca rumbo pa crecemento den maneho turistico.

Na 2005 Enty su ambicion pa cu excelencia turisitico a dune e oportunidad di a cuminsa traha cu Cruise Tourism Authority of Aruba (CTA) como Cruise Tourism Officer, cu contribucionnan importante cu a yuda na crea e base solido cu pasahero y companianan di crusero rond mundo.

No obstante di Enty su exito den mundo turistico, el a hay’e confronta cu un bataya cu cancer, cual a rekeri cu e mester a retira temporalmente, pa por a sigui tratamentonan pa esaki. Despues di a gana su bataya cu cancer, Enty a bolbe trabao na 2012, pero e biaha aki bou di e capa di A.T.A. Sui Generis cu e cargo di Visitor Care Liaison at the Aruba Tourism Authority.

Cu e mesun pasion y dedicacion Enty a continua cu su trabao. Dia tras dia, Enty semper a percura pa tin cooperacion a base di un actitud positivo y pro-activo pa cu bishitante, partnernan turistico y su coleganan cu semper el a stima semper cu e calidad y hospitalidad autentico di un bon Arubiano. Semper cla pa yuda tur hende, Enty su bondad, carisma y entusiasmo ta resalta, na unda cu e por ta sea na Aruba of rond mundo.

Su pasion pa excelencia den nos turismo ta uno inigualable, muy en especial na momentonan cu e mester duna honor na turistanan cu ta bishita nos isla pa hopi aña. Su forma inigualbel den presenta e reconocimentonan aki ta worde comberti den momentonan special y inolvidabel pa e bishitante. Ta conoci cu Enty su bon trabao semper a sa di laga lagrimanan di felicidad y orguyo den wowo di nos bishitantenan durante e actonan di reconocemento aki.

Awe nos wowonan ta yena cu lagrima di tristesa cu Enty su despedida repentino. Aruba Tourism Authority ta lamenta e perdida di nos colega stima y a extende su palabranan di condelencia pa señora Grace Giel, yiunan Yxselle, Erny, Emilaine, nietonan y demas famia. Cu nos amigo Enty sosega na paz.