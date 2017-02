Publication: Wednesday, 15 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Entrante 1 di Januari 2017, a pasa un ley caminda cu saco di plastic no reuzabel a bira prohibi na pais Aruba. Ta haci un apelacion na pueblo, pasobra ta ripara cu hopi bes, ora cu ley cambia, tin hende ta tene nan mes na ley segun minister di Husticia, Arthur Dowers.

Por a mira na varios luga y e minister mes ta bay Supermarket y ta cana cu caha di webo of algo pasobra no tin saco.

Pero a constata cu tin hende ta bende cuminda cu nan mester bay tene nan mes na ley. Nan tin di watchout, pasobra nan por haya cu un multa di casi 10 mil Florin of mas si bo ta viola ley of keda viola ley y no tin ningun rason pa haci’e. Si ta bende pastechi, si ta bende galiña of porkchop, sea bo ta uza saco di papel den tienda of e clientenan ta bin cu nan saco reuzabel.

Tin cu tuma nota cu e ley a pasa y ta prohibi pa duna saco na momento cu un hende cumpra den bo supermercado of den bo tienda of restaurant. Ta spera cu prensa duna esaki un bon cobertura pasobra cu e ta yuda pa por reduci e risiconan cu ta core pa loke ta medio ambiente y tambe ta yuda pa pone extra polis pa controla, pasobra mester di na pa controla bario y trafico y reduci criminalidad.

En principio, e saco di plastic no ta causa daño grandi na un hende, pero si ta asina ey cu ta haci un apelacion y no sa ki momento polis ta bay yega. Laga no ta abo ta esun cu tin cu paga e prome multa, minister Dowers a splica.