Relaciona cu retraso:

ORANJESTAD (AAN): Tin un impresion cu Green Corridor tin retraso. Segun minister Benny Sevinger, e compania Odinsa, hunto cu Mota NG, cu ta esun cu a gana Watty Vos Boulevard, a yega na un acuerdo di trabao cu MOTA NG, door cu nan ta bay haci Watty Vos Boulevard, lo ta encarga cu finalisacion di Green Corridor.

A haci un analisis pa e team di Gobierno, hunto cu Price WaterhouseCoopers, riba con leu Green Corridor ta na e momentonan aki, kico ta e cosnan cu tin cu wordo drecha, den ki periodo esaki tin cu wordo drecha y nan ta sinta na mesa pa traha e schedule pa wak unda tin retraso, con por haal in esaki, unda tin cosnan pa drecha, con ta haal in esaki y nan ta sinta na mesa awor aki pa wak prome cu fin di aña e proyecto aki ta entrega.

Tin entendi cu e brug lo mester ta cla pa fin di Maart. E ora tin un miho bista con leu e trabao ta. Tin un team di Gobierno sinta hunto cu expertonan di afo, di e banconan hunto cu expertonan cu Gobierno mes a huur pa wak henter e proyecto.

A haci un rapport den e ultimo dos pa tres siman, kico ta cambionan cu tin cu sosode cu kier wak sosode a corto plazo pa e proyecto aki por cana manera cu nos tur ta pronostica cu e tin cu cana, pa tin un Green Corridor manera cu pueblo di Aruba ta spera, di un calidad cu ta bay trece siguridad pa e personanan cu ta transita riba e caya aki, lo bay trece beautification pa e areanan cu ta conecta cu e caya aki, esta Savaneta, Pos Chikito, Yara, bin abao, tambe lo bay tin e parti directo di accion. Ta bay tin e parti di fiestpad y e Linear Park pariba di brug cu ta encarga cu esey.

Tur esakinan ta parti di e proyecto cu na final lo tin un producto cu lo eleva calidad di bida di nos ciudadanonan. Ta trahando riba dje. Ta bezig cu e expertonan pa wak e puntonan cu mester haci cambio of puntonan cu tin cu wordo drecha pa traha un plan cu Odinsa, hunto cu Mota NG pa nan por haci esaki pa por tin e producto cu nos tur ta spera.

Retraso

Minister no por bisa como minister awor aki, cu tin retraso. E teamnan ta sinta na mesa. Den tur proyecto lo tin retraso. E cuestion ta pa haal in e retraso aki, trahando overtime of ken y pa ki motibo e retraso aki ta. Por ta kabelnan no a yega e ora ta haci un otro parti. E teamnan ta trahando riba esey. No por bisa cu tin un retraso en general. Por ta den onderdelen tin retraso cu nan tin cu haal in na caminda.

Di un otro banda, Gobierno tin un contracto cera cu un compania local cu a wordo lanta door di Odinsa. Odinsa, hunto cu Mota NG ta traha internacionalmente. Na Colombia nan tin acuerdonan di trabao y mescos na Aruba tambe, nan tin acuerdonan di trabao. Gobierno ta tene nan na e contract y esey ta supervisa y nan tin cu cumpli cu esaki. Si ta Mota NG tin acuerdo entre companianan, con nan ta haci’e, ta nan parti. Gobierno ta controla e parti di e contract cu nan tin.