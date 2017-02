Publication: Wednesday, 22 February 2017. Categoria: General

Segun MEP: sin crea cuponan di trabao duradero

ORANJESTAD (AAN): Despues cu siman pasa MEP a desenmascara e mentira di AVP cu bao di nan gobernacion – pa prome vez desde 1986 – nos pais lo bay conoce un surplus den presupuesto na 2018, awor ta e parlamentario Rene Herde ta sigui cu su racha di plama cifranan manipulativo den e pais aki.

E prome barbaridad di Rene Herde ta caminda e ta declara cu na 2009 bao di gobernacion di MEP e cifra di desempleo a yega na 12%, siendo cu ta e mes a presenta un grafiek den cual por mira claramente cu na 2009 e cifra di desempleo tabata 10.3%. Increibel, con un homber bon studia no tin ni e capacidad pa lesa un grafiek simpel, corda pa e mes interpreta esaki corectamente!

2.7 biyon florin extra

Sin duda cu e cifra di desempleo di 2009 ta esun corecto ya cu esaki tabata como resultado di e ultimo Censo di 2010, caminda tur habitante a ser bishita y a puntra nan pa nan status laboral. Echo ta cu despues di esaki ningun conteo general mas a tuma lugar y ta solamente algun encuesta limita bao di algun cien habitante a ser organisa y di cual nunca e resultado a ser presenta oficialmente door di e e departamento di labor.

Cu awe Rene Herde ta gaba cu e desempleo supuestamente a ser reduci te na 7%, su persona mester tin berguensa di declara esaki, mirando cuanto biyon florin extra na entrada su gobierno di AVP a ricibi despues di 2009. Aki ta papia di un suma di 2.7 biyon florin extra cu Gabinete Eman a haya na entrada y di cual ta visto cu e suma biyonario aki no a ser traduci den miles di cuponan di trabao duradero. Y esaki Rene Herde mes ta relata den su comunicado: “A inverti den renobacion di bario y cayanan, den renobacion di centronan di ciudad, den e Green Corridor y Watty Vos Boulevard, den renobacion di scolnan y edificionan”.

Camara di Comercio preocupa

Pues tur e renobacionnan aki finalmente no ta crea cuponan di trabao duradero, ya cu ora termina cu e proyectonan aki, tur e trahadornan lo ta na caminda pa cas y mester bay lucha atrobe pa wak unda nan por haya algo di haci. Ta asina dificil pa Rene Herde comprende esaki? Tambe mester resalta e echo cu CFT den su rapport di 29 december 2014 a declara cu menos cu 1% di e gastonan total di gobierno a ser usa pa inverti den e pais aki.

Ta mas cu logico e ponencia aki ya cu e inversionnan den Hospital, Green Corridor y Watty Vos Blvd no por ser conta acerca, ya cu e cuenta di pago di 2 biyon florin tin cu wordo presenta ainda ora cu termina cu e proyectonan PPP aki. No mester lubida cu durante e ultimo añanan nos economia a deteriora severamente. Camara di Comercio ta hopi preocupa caminda den un comunicado di prensa nan a declara cu e cantidad di registracion di negoshi a sufri un caida den 2016 y di cual ta resalta e companianan di construccion cu a cera na December 2016 cu un caida drastico di 55% compara cu December 2015. Pues un biaha mas ta confirma cu miles di hende a perde trabao ultimo tempo!

Desempleo creciente

Banco di Central no a keda atras y a confirma cu e crecemento economico practicamente tabata nihil durante e ultimo 3 añanan, esta na 2014: 0.8%, 2015: -0.5% y na 2016: 0.4%. Y tur hende cu sano huico y cualkier mucha di scol basico ta comprende cu si no tin crecemento significativo den e economia, esaki no ta aporta na crea empleo duradero den un pais. Ta solamente bao di e grupo di coordinador y contractantnan di Gabinete Eman e cifra di empleo a subi drasticamente!

Ta parce cu Rene Herde no ta biba na Aruba pa e mes averigua cuanto negoshi a cera na Aruba y principalmente den Caya Betico Croes, cuanto trahado di casino y hotel a wordo manda cas debi na e caida di nos turismo, cuanto empleado di banco a bay cas cu un pakete, cuanto trahado local den construccion ta na cas, cuanto restaurant a cera etc. Anto ainda Rene Herde kier sigui tira klinker den wowo di pueblo bisando cu bao di gobernacion di AVP e cifra di desempleo a ser reduci drasticamente???