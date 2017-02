Publication: Wednesday, 22 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Grupo contra abuso di mucha a entrega un manifiesto na Ministerio Publico. Y aunke PG mes no tabata tey, nan a entrega esaki na Sra. Ann Angela. Sra Lisette Gomes a indica cu nan no a haya siguranza pa loke ta trata un contesta inmediato, pero nan ta spera di por tende pronto for di Ministerio Publico pa nan preocupacionnan.

E carta a indica nan preocupacionnan, specialmente pa loke ta trata castigonan abao cu e abusadornan ta haya; efecto cu esaki tin riba comunidad y specialmente riba e victimanan; como tambe desconfianza cu tin den comunidad contra Ministerio Publico, na unda pueblo no tin confianza cu fiscalnan ta pidi castigo suficientemente halto.

E grupo no a duna un ultimatum pa haya un contesta for di Ministerio Publico, pero nan ta spera di por haya esaki pronto, Sra. Gomez a bisa cu nan lo entrega e mesun carta na Minister di Husticia, pasobra e carta tambe ta dirigi na dje, como hefe di Ministerio di Husticia, pa asina e tambe follow up riba cierto puntonan. El a enfatiza cu Aruba a firma cierto tratadonan internacional y Ministerio Publico, fiscalnan cu ta pidiendo e castigonan abao, cu no ta tene cuenta cu derechonan di mucha y ta trapa riba derechonan aki.

E grupo lo recuri na tur instancia concerni, nan lo bolbe bay Parlamento, pasobra na final di dia ta cerca Parlamento e cambionan mester tuma lugar, pa asina nan sigui pusha pa cambionan tuma lugar. Nan lo sigui organiza manifestacionnan pa demostra nan malcontento cu sistema hudicial y politiconan cu no a cumpli cu nan promesanan.