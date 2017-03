Publication: Tuesday, 28 February 2017. Categoria: General

Resultado Carnaval 63

ORANJESTAD(AAN)– Aki ta sigui resultado di hurado di paradanan di caranval di San Nicolas y Oranjestad combina, di fin di siman.

Body Piece Campeon —TOB Creacion: Mayan Princes Warrior- Shevon Brown

Mini Road Piece Luhoso — Dushi Carnival Group Creacion: The golden princess of Dubai – Maria Victoria Acosta

Roadpiece Luhoso — OPC Creacion: Fantasy Space Explorer – Jairo Grant

Roadpiece Campeon — OPC Fantasy Space Explorer – Jairo Grant

Roadpiece Comercial — Do It Center

Banda Carnavalesco — ‘N- Fuzion

Best Road show — Royal Carnival Group — NLG Dancers

Dancing Queen — TOB —Shevon Brown

Dancing King — Empire carnival Group— Juni Cham

Grupo mas ambiente — Empire

Premionan special

***Grupo di Gozo Unity Carnival Group

*** Headpiece creativo — Empire — Creacion: Seccion Mauryna Empires

*** Headpiece Inovativo — Los Laga Bai —Aldrin Maduro (participante massa)

Seccion Luhoso 1st — TOB– Mayan Sun Warriors

Seccion Luhoso 2nd — Dushi Carnival Group — Palm Jureiriah Elites

Seccion Campeon 1st — Champagne —- Magic Butterfly

Seccion Campeon 2nd — Empire — Revolution of the Julio Andrews Roman Empire

**Seccion Cultural — Empire— Mughal Empire

** Grupo Comico — Grupo Chelo Loco— Ley a pasa

Queen of Band — TOB — Mayan Sun Goddess – Kimberly Chin

King of Band — TOB — Maya Sun God – Carlos Tromp

Masa Campeon — TOB — Silver Moon tribe

Grupo di Aña — TOB — The Lost Tribe