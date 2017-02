Publication: Friday, 10 February 2017. Categoria: Policial

ORANJESTAD (AAN): Central di polis a dirigi patruya San Nicolas na De Vuyst pa controla si nan por localiza un mucha homber cu a caba di comete kiebro na De Vuyst.

E mucha homber lo ta bisti cu t-shirt shinishi y cu carson cortico color beige. E hoben su postura ta delega, largo y e ta color scur y tambe lo tin un rugtas hunto cune.

Patruya hunto cu e unidad K-9 a controla de Vuyst y vecindario pero nan no localiza e mucha homber.

Polisnan a dicidi pa bay na De Vuyst pa busca mas information tocante di e sucedido y na yegada nan a wordo acerca pa un hende muher cu a declara na polis cu e habitante di De Vuyst y un mucha homber a drenta den cura y e hoben a ranca di cas.

Ora cu denunciante a bay atende e mucha homber e hoben a saca un aparato pa feita cabey for di rugtas y a declara di ta buscando trabao como pelukero (Barbero) E señora a bisa e mucha homber pa sali for di cura pero e no ta kier a bandona cura. Un rato despues e unidad K-9 a reporta, cu nan a localiza e mucha homber encuestion na altura di Scol Formacion Pa Polis.