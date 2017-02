Publication: Thursday, 23 February 2017. Categoria: Judicial

Abogado a cuestiona cu Fiscal no a haci nada

ORANJESTAD – Mientras cu e homber R.L. mester a presenta dilanti Hues pa responde pa loke el a haci, su abogado mr. Kock a cuestiona e hecho cu R.L. a worde malamente bati ora hendenan a gar’e ta horta den un bar. Segun e abogado, Polis a para mira con e hendenan a bati R.L. y no a haci nada. Despues cu R.L. a keda atendi na hospital el a haci denuncia y tampoco nada a sosode.

ACUSACIONNAN:

Fiscal a bisa Hues cu un di e acusacionnan ta cu riba 23 October 2016, R.L. a worde gara ta purba horta na un bar.

Tambe riba 12 Januari 2016, R.L. a horta for di oficina di sindicato TOPA. Doño di e edificio a presenta den Corte pa haci demanda di daño contra R.L. E doño a splica cu R.L. a kibra glas y esaki a costa 750 Florin pa drecha e bentana.

Mal bati den bar: Hues a mustra cu riba 23 October 2016, R.L. a worde sorprendi na Dennis Bar.

Ta asina cu el a drenta via dak y pone cosnan den un tas pa bay cun’e. Na dado momento un auto a yega y hendenan a gar’e y bati’e ariba dak. Segun R.L., Polis tabata para ta wak con e tabata maltrata.

Ora R.L. a perde conocemento y el a worde baha di dak y hinca den patruya. Den su carson e tabatin placa cu segun Polis ta procedente di e bar. Seis biyete di 25 Florin. Segun R.L. esey no ta berdad. R.L. a bisa Hues cu e placa ta di dje y no di e bar.

Segun Hues, doño di e bar a bisa cu el a mira via camera con R.L. a coy placa for di e caha di placa y bay cun’e.

Segun R.L. e placa den su carson ta di dje. E placa di bar el a pone den e tas hunto cu e otro cosnan cu el a coy.

Fractura kaak y cashi di wowo:

Riba pregunta di abogado mr. Kock tocante e maltrato pisa, R.L. a bisa cu el a sufri fractura na kaak y casi di wowo y a keda cu trauma. El a bisa cu el a haci denuncia di e maltrato na LandsRecherche pero nada a sali na cla.

Kier cambia bida: El a admiti di a horta na oficina di TOPA. El a bisa cu e tabata usa droga. El a bisa cu e kier cambia su bida y kier bay Hulanda. Hues a remarca cu R.L. tin un carchi castigo hopi largo pa ladronicianan. Hues a bisa cu na 2016 caba R.L. a haya condena di 5 luna di prison y atrobe e ta sera pa ladronicia.

EXIGENCIA DI FISCAL:

Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba e ladronicia for di oficina di TOPA y tambe cu a sorpende R.L. ta horta na un bar.

Na opinion di Fiscal, hendenan ta traha duro pa yega na nan pertenencia y R.L. ta horta.

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu e carchi castigo cu tin hopi ladronicia.

A bay mucho leu: Tambe Fiscal ta tene cuenta cu R.L. a worde maltrata severo ora el a worde gara. Fiscal a enfatisa cu R.L. no a worde maltrata door di Polis. E ta haya cu a bay di mas di maltrato.

Castigo: Teniendo tur cos na cuenta, Fiscal a exigi 6 luna di prison pa R.L. Pa loke ta demanda di daño, Fiscal a pidi Hues pa aproba esaki cu ta 750 Florin pa drecha bentana. Tambe Fiscal a pidi Hues pa usa medida pa paga.

Haya DNA riba bleki: Fiscal a bisa Hues cu den e investigacion haci pa Polis, a haya un bleki di refreso riba cual a haya DNA di e sospechoso R.L. Ademas, R.L. mes ta bisa cu e no ta corda y no sa con su DNA a yega eynan.

DEFENSA DI ABOGADO:

Mr. Kock a bisa cu R.L. a drenta den e bar y a worde gara pa hende di e bar mes. Na opinion di abogado, R.L. a purba horta. El a bisa Hues cu e carchi di castigo di R.L. no ta bunita. E abogado ta kere cu uso di droga a pone R.L. bay riba e caminda aki. El a bisa Hues cu e ta kere cu rehabilitacion lo ta hopi bon pa R.L. E sospechoso mes a bisa cu e kier cambia su bida. E ta kere cu awor cu R.L. ta cerca un religion y si e haya guia e lo ta riba e bon caminda.

Mr. Kock a cuestiona e maltrato severo cu R.L. a sufri y nada a sosode cu e denuncia cu R.L. a haci. El a mustra cu nan a kibra R.L. su kaak y su cashi di wowo. Abogado ta considera esaki maltrato severo. Na opinion di abogado, no por ta asina cu hendenan cu ta horta ta bira blanco di maltrato severo. Mester evita esaki.

Mr. Zara a bisa Hues cu no por prueba cu R.L. a horta for di oficina di TOPA. Na Mei 2016 a haci investigacion DNA. A haya un bleki refresco pero no por determina cu ta R.L. a bebe esaki. El a bisa cu tempo cu el a worde deteni pa e caso aki, ya R.L. tabata riba e bon caminda. El a bisa cu e tabata droga y no por corda mes cu el a bay horta den e oficina. E abogado a pidi Hues pa declara no admisibel e demanda di daño.

SENTENCIA:

Hues a sera tratamento di e caso y dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba e intento di ladronicia for di bar y ta rechaza ponencia di abogado cu e sospechoso R.L. no a drenta den oficina TOPA.

Hues a sigui bisa cu e ta haya legalmente proba cu R.L. a drenta den oficina TOPA. A haya DNA di R.L. riba un bleki di refresco.

Pa cu castigo, Hues a tene cuenta cu R.L. tin carchi di castigo largo. Hues a bisa cu e ta contento di tende cu R.L. kier cambia su bida. El a bisa cu aña, R.L. a pasa bolbe worde condena.

Hues a bisa cu e ta haya serio cu R.L. a worde maltrata di e forma aki. Hues a confirma exigencia di Fiscal y a condena R.L. na 6 luna di prison y cu e mester paga e demanda di 750 Florin. Ademas Hues a pone e medida di pago, pues di R.L. no paga, e lo bay sera.