Awe pueblo lo manifesta

ORANJESTAD (AAN): Ultimo tempo por tende hopi biaha algun hende ta keha, cu autoridad no sa haci trabao bon den investigacion di Abusonan Sexual.

Pero awor ta saliendo dilanti, di un caso pisa di abuso sexual, y e bon indicacion ta cu Departamento di JZP a haci su trabao!

Pa prome biaha ta bin nota, pues cu e oficialnan hudicial di Jeugd- en Zeden Politie (JZP) a haci nan trabao! Nan a investiga, interoga, y traha rapport di un caso serio di Abuso Sexual contra un mucha. Bon trabao!

Pero ora cu e dossier di Investigacion a sali for di JZP y a yega na Ministerio Publico, eynan e caso a keda ‘pega’. Pues esey ta e motibo pakico e Manifestacion lo tuma lugar dilanti O.M.

“E caso ta full cera caba, y aunke e ta asina delicado, tog por bisa cu e rapport medico ta duna indicacion hopi fuerte di abuso sexual pisa cu a socede cu un pober mucha,” Lisette Gomes a declara na DIARIO.

E ta president di Fundacion Lisette Gomes contra Abuso Sexual di Mucha.

El a sigui mustra, cu aparte di esey, na Aruba no tin ningun yudanza psicologico pa e persona cu ta comete e crimen aki. E suheto ta bay Corte, ta haya castigo, y lo no sinta ni 1 aña (pasobra el a sinta e tempo preventivo caba), y pa buena conducta ta haya menos castigo.

Pues kizas e burdugo ta sinta solamente algun luna di castigo den prison.

Y e pober victima? E por ta algo cu ta afecte pa resto di su bida.

Aña pasa e Fundacion a reuni cu Ministro di Husticia tambe, pa mustre unda na Aruba keto bay tin “falta” di personal pa haci cierto investigacion rond di casonan di abuso sexual. Ministro aparentemente no tabata comparti e opinion aki, y no kier admiti cu tin scarcedad di personal pa haci investigacion.

Ministro bisa cu tin personal suficiente… Pero keto bay e investigacionnan nobo cu ta andando, tin hopi mayor cu ta sigui keha cu nan a bay haci denuncia, pero e investigacion di casonan di abuso sexual na Aruba ta keda dura mescos, mes largo, no tin material, etc., pues contrario na loke Ministro ta bisa… Arubianonan no a mira ningun progreso den e materia aki.