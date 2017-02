Publication: Friday, 24 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): E CEO di Goldman Properties a confesa di ta impresiona pa loke el a mira e siman aki canando den cayanan di centro di Oranjestad, pero e ta mas impresiona ainda pa e esfuerso y determinacion di Aruba su hefe di Gobierno pa revitalisa nos ciudad capital.

“Tin un gobierno di bo banda y pushando pa desaroyo y pushando pa innovacion; buscando rond mundo ken ta haciendo esey bon y con por siña for di e experiencianan, ami ta kere ta un oportunidad excepcionalmente extraordinario pa e isla aki pasobra e no ta sosode hopi biaha.”

Jessica Goldman Srebnick ta di dos generacion na mando di Goldman Properties, un compania priva cu ya pa casi 50 aña ta revitalisa barionan cu a bay atras y ta comberti nan destinacionnan exitoso na nivel global. Den decada 70 nan a duna un bida nobo na e area di Soho na New York y den decada 80 a percura pa e renacemento di Miami Beach. Nan logro mas recienta ta districto Wynnwood, tambe na Miami; famoso pa su caracteristica artistico y cultural.

Goldman a conta cu nan tin un relacion maraviyoso cu Prome Minister Eman for di tempo cu e mandatario a bishita Wynnwood algun aña atras. Eman ta asina inspira cu a pidi nan pa bishita Aruba y traha hunto cu e ekipo di Oficina di Innovacion tanto riba centro di Oranjestad, como tambe San Nicolas. Diaranson mainta a haci un recorido for di Socotoro pa Waf y for di Rancho pa Lagoen. “Nos ta wowo habri pa e oportunidadnan cu tin y por tin y con nos por inspira otronan, hendenan di neogshi cu kier desaroya aki y inverti aki,” asina e CEO a bisa.

Ora cu un bario ta bay atras, edificionan ta cay den otro y hende no ta sinti bon di biba eynan; semper tin resistencia pa haci algo. E sosten di Gobierno di un bario, ciudad of pais ta cardinal pasobra e ta duna bo un bentaha. “No ta un proceso facil pa cambia un bario; e ta rekeri hopi creatividad, hopi pensamento innovativo y empresarial y tin un Prome Minister cu ta interesa den esey, ta un regalo,” asina Goldman a finalisa bisando.

Despues di e bishita, recorido, sesion di idea cu gobierno y tambe presentacion na miembronan di sector bancario y comercial, Goldman y su compania ta keda traha estrechamente cu Oficina di Innovacion bou direccion di Ministerio di Asuntonan General, Innovacion, Ciencia y Desaroyo Duradero. Lo keda traha riba inversionistanan interesa, facilitacion di financiamento, sosten di conocemento, etc. pa logra revitalisa Oranjestad ainda mas.