Publication: Wednesday, 15 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Kapel di Alto Vista a haya su toren renoba. Pader Santiago di Parokia Santa Anna, a splica cu e cambio no ta uno grandi, solamente e parti di e toren chikito cu ta mira, door cu e tabata deteriorando un poco anto a dicidi e ora pa pone material un tiki mas firme y fuerte cu ta koper. E ora ey pa tin e kapel pa mas aña. Por mira cu cierto parti di e shinglenan di e toren cu tabata traha asina, a cuminsa cay for di otro. A dicidi cu mester cambi’e y haci’e un tiki diferente.

Esaki ta despues di mas cu 20 aña cu ultimo biaha nan a cambi’e. Pader Santiago a sigui splica cu e mes no por corda e fecha cu a haci e ahuste aki, pero ta supone cu ta mas di 20 aña.

Pader Santiago ta sigui splica cu material cu ta resistente pa elementonan di naturalesa, ta koper, cual ta esun di mas adecuado, pasobra e por soporta tur locual cu ta e parti climatico y papiando cu Jose Figaroa, a yega na comprondemento cu esey ta e miho forma pa haci’e.

Mester a busca hende specialisa pa haci e trabao aki. E material ta worde fabrica na Medellin, Colombia, y a trece for di eynan. Akinan solamente ta pone riba e kapel. Esunnan cu ta traha riba dje, ta Diego Andrade, kende ta ingeniero y e sa di e proceso y el a bin pa midi prome tur e cosnan y e ora ey nan ta bin pon’e

Costo

Pader Santiago a splica cu e costo por worde calcula rond di $8.000. E parti di fabricacion di esaki ta un $5.800. Despues e impuesto cu tin cu worde paga ta drenta cun’e aki y e trabao cu ta worde haci. Ta calcula den su totalidad $7.500 pa $8.000.

E ta sigui splica cu esnan cu tin toren di koper no mester cambia. Defacto misa di Playa, esun di mas halto, no a worde cambia, pasobra e ta den bon estado. Esun di mas chikito, pastoor Stanislao a cambi’e por a mira cu el a lombra manera esun di Kapel di Alto Vista. Pero despues di oxidacion, e ta haya su capa di proteccion pasobra oxidacion mes ta su proteccion. E ora ey e ta bira un tiki color un poco berde of berde maron. Koper ta pa roughly por keda proteha e dak pa 150 aña mas.